Gymnasielärare i matematik och teknikämnen, Baldergymnasiet
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Gymnasielärarjobb / Skellefteå Visa alla gymnasielärarjobb i Skellefteå
2025-08-12
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå
I Skellefteå kommun jobbar vi tillsammans över gränserna, i en arbetskultur som präglas av en ovanligt stark framtidstro. Vi söker nu en lärare i matematik och teknikämnen, som vill vara med och bidra till ett framtida Skellefteå!
Här får du varje dag göra en insats som betyder något för eleverna och vara med och forma deras morgondag. Här jobbar vi mest av allt för andra, men även för varandra och det gemensamma målet med vårt arbete är att skolan ska fungera så bra som möjligt för alla elever.
I Skellefteå kommun gör du verklig skillnad för alla som bor och verkar här.
Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i ämnesområdet. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och utifrån dessa planerar du undervisningen för att ge alla elever möjlighet till en så god social och personlig utveckling som möjligt.
Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik och teknikämnen.
För att trivas i rollen tror vi att du är trygg i dig själv och i ditt uppdrag. När det blir mycket att göra eller när saker förändras behåller du lugnet, fokuserar på det som är viktigt och hittar vägar framåt. Du sprider en positiv stämning omkring dig både bland elever och kollegor.
Du gillar att ha ordning och reda, och planerar ditt arbete på ett sätt som skapar struktur i vardagen. Du har också lätt för att samarbeta med andra. Du är tydlig, lyssnar in och bidrar till en öppen och tillitsfull dialog i arbetslaget.
ÖVRIGT
Utbildning och arbetsmarknad är en av kommunens största förvaltningar med cirka 3 000 medarbetare. Vår verksamhet finns i hela kommunen med cirka 35 grundskolor, 87 förskolor, 40 fritidshem och fyra gymnasieskolor. Vi arbetar för att barn och unga ska ha de verktyg de behöver för att hitta rätt i både nutid och framtid. Vi verkar för en helhetssyn och en röd tråd i utveckling och lärande från förskola till och med gymnasiet. En växande vuxenutbildning och en arbetsmarknadsenhet med fokus på de som behöver extra stöd ingår också i förvaltningen.
För att arbeta inom Utbildning och arbetsmarknads verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos https://polisen.se/.
Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.
Läs mer om Skellefteå här:https://skelleftea.se
Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "588828". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
Biträdande rektor
Leif Lindroth 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9454024