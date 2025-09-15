Gymnasielärare i matematik och teknik, vikariat
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Barn- och utbildningsförvaltningen har helhetsansvaret för förskola, skola och gymnasieskola. Totalt är vi cirka 600 medarbetare som tillsammans arbetar med utbildning och utveckling för åldersgruppen 1-19 år. Vårt arbetssätt präglas av höga och positiva förväntningar på att människor växer i mötet med andra människor.
Placering: Furulundsgymnasiet
Furulundsgymnasiet är "Den lilla skolan med det stora hjärtat" och har cirka 600 elever som går på både yrkesförberedande program samt studieförberedande program, anpassad gymnasieskola samt introduktionsprogrammet. Furulundsgymnasiet kännetecknas av gemenskap och värme och ett nära samarbete mellan kollegor och professioner, hela tiden med elevens bästa i fokus.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
En av våra teknik- och matematiklärare skall vara föräldraledig, därför söker vi dig som vill arbeta som vikarie hos oss. Vikariatet innefattar undervisning på gymnasiet i Teknikprogrammets ämnen teknik och matematik. I tjänsten ingår också att vara mentor för en grupp elever.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med hög ämneskompetens inom teknik och matematik på gymnasienivå. Vi vill att du arbetar både självständigt och tar en aktiv roll i arbetslaget. Du samarbetar gärna och är initiativrik, utvecklingsinriktad och lösningsfokuserad i ditt uppdrag.
Som person är du stabil och trygg i din yrkesroll. Vi ser även att du är relationsskapande och har en god samarbetsförmåga. I ditt yrkesutövande är du strukturerad, kvalitetsmedveten, mål- och resultatorienterad samt har en helhetssyn över ditt arbete.
ÖVRIGT
För att få arbeta med elever inom skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
