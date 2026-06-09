Gymnasielärare i matematik och naturkunskap
Träutbildningar i Hälsingland AB / Gymnasielärarjobb / Ljusdal Visa alla gymnasielärarjobb i Ljusdal
2026-06-09
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Trägymnasiet i Ljusdal är en liten friskola specialiserad på bygg- och anläggningsprogrammet. Vi har fokus på att leverera kunskap med detta framtidsyrke i åtanke, vi jobbar med infärgning och att steg för steg förbättra vår verksamhet över tid.
Till hösten 2026 söker vi en legitimerad lärare i matematik och naturkunskap som kan bli en del av vårt arbetslag. Eleverna på Byggprogrammet läser matematik nivå 1a, naturkunskap naturkunskap nivå 1a1, och vissa läsår har vi även några elever med behov av undervisning i grundskolematematik. Du undervisar endast på ett program i dina ämnen och en hög grad av infärgning samt ämnesövergripande arbete är därför möjligt.
Tjänsten är en deltidstjänst (läsår 26/27 som lägst 50%). Det finns möjlighet att utöka tjänstegraden med undervisning i programmets yrkeskurser om du har erfarenheter från byggbranschen alternativt om du har behörighet i idrott & hälsa eller ämnen som passar att erbjuda som skolans individuella val.
I tjänsten ingår alla vanligt förekommande arbetsuppgifter för lärare, inklusive mentorskap.
Meriterande är kunskaper och erfarenheter från byggbranschen eller som yrkeslärare.
Skriv gärna och berätta vem du är och vad du kan tillföra till vår skola!
Om du erhåller tjänsten ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: maria@trautbildningar.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Träutbildningar i Hälsingland AB
(org.nr 556779-6718) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rektor
Maria Erlandsson maria@trautbildningar.se 0730926429 Jobbnummer
9956038