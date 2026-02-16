Gymnasielärare i matematik och naturkunskap
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, undervisning i svenska för invandrare, specialpedagogisk verksamhet, anpassad utbildning för vuxna, yrkesutbildningar på gymnasial nivå och inom yrkeshögskola.
Vuxenutbildningen är också ett Lärcentrum som bl a omfattar tentamenservice, studie- och yrkesvägledning, bibliotek, och pedagogiskt stöd för elever och medborgare.
Totalt omfattar vuxenutbildningen cirka 90 medarbetare varav cirka 60 lärare.
Region Gotlands friskvårdspolicy innebär att medarbetaren har möjlighet att under arbetstid utöva friskvård. Friskvårdsbidraget är 3000 kr/år.
Inom vuxenutbildningen erbjuder vi undervisning på grundläggande och gymnasial nivå för de elever som vill studera vidare på högskola och universitet. Nu söker vi en lärare i matematik och naturkunskap som i huvudsak kommer att undervisa på gymnasial nivå, men även arbete på grundläggande nivå kan komma att bli aktuellt. Du är förtrogen med läroplaner, kurser och ämnesnivåer och övriga styrdokument. Du kommer att ingå i en sammanhållen grupp med gymnasielärare som tillsammans delar erfarenheter, kunskaper och arbetssätt för att eleverna ska lyckas med sina studier. Samarbete sker även med studie och yrkesvägledare, stödteam och övrig personal för så god studiemiljö som möjligt.
Du kommer att undervisa vuxna elever med olika bakgrund, intressen och behov varför individanpassningar, tillgänglighet och flexibilitet är mycket viktiga ledord hos oss inom vuxenutbildningen. Vi erbjuder våra elever flexundervisning vilket innebär att de kan följa en del eller hela undervisningen på distans som ett komplement till undervisningen som bedrivs i klassrummet.
Du arbetar med dina ämnen, nivåer eller kurser i lärplattformen It 's Learning där planeringar finns och bedömningar görs. Det är också här en stor del av kommunikationen med eleverna sker. Därför är det viktigt att du som lärare har ett strukturerat och tydligt undervisningsupplägg, för att eleverna lätt ska kunna ta del av och följa undervisningen
Vem är du?
Du ska vara legitimerad gymnasielärare i matematik och det är meriterande om du även är behörig i naturkunskap eller andra naturvetenskapliga ämnen. Bifoga legitimation i din ansökan.
Det är önskvärt med undervisningserfarenhet från gymnasieskolan och/eller vuxenutbildningen och vi söker dig som är anpassningsbar och snabbt anammar ny kunskap genom att kommunicera på olika nivåer.
Du är lösningsfokuserad och skapar en hållbar arbetsmiljö för dig själv och dina elever genom en strukturerad och målinriktad planering.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/140". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Vuxenutbildningen Kontakt
Caroline Bergengren, rektor 0498-203535 Jobbnummer
9743494