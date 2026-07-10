Gymnasielärare i matematik och fysik till Komvux
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2026-07-10
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till vuxna personers lärande? Hos oss blir du en del av en engagerad arbetsplats som präglas av arbetsglädje och stolthet. Enheten fick utmärkelsen Årets arbetsplats i Gävle kommun 2025.
Som lärare inom enheten grund- och gymnasiala kurser och ämnesnivåer arbetar du för att skapa goda förutsättningar för varje elevs lärande och utveckling.
Vi söker dig som är legitimerad lärare gymnasial nivå i matematik och fysik. Du kommer i första hand att undervisa på gymnasial nivå inom reguljär komvux.
Undervisningen sker i klassrum både dag- och kvällstid men även som distansundervisning. Undervisningen kan omfatta kurser på 10 eller 20 veckor. Tjänsten är en semestertjänst. Eftersom Komvux har kontinuerlig antagning sker undervisning året om och enheten har fem kursstartsperioder.
Som lärare på vuxenutbildningen arbetar du med undervisning på gymnasial nivå. Undervisningen genomförs enligt beslutade mål och riktlinjer och syftar till att ge vuxna elever bästa möjliga förutsättningar att nå goda studieresultat. Du bidrar aktivt till verksamhetens mål genom att utmana och stödja vuxna elever i deras kunskapsutveckling.
Du samarbetar med andra lärare inom enheten för grund- och gymnasiala kurser samt andra medarbetare på vuxenutbildningen. Tillsammans utformar vi en bra, lustfylld och varierad undervisning med vuxna elevers bästa i fokus.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Planera, genomföra, följa upp och utveckla undervisningen för vuxna elever på gymnasial nivå
• Anpassa undervisning och lärmiljö utifrån vuxna elevers individuella förutsättningar
• Dokumentera, följa upp och analysera resultat
• Bidra till en inkluderande, trygg och delaktig lärmiljö
• Samverka med kollegor och vara en aktiv del av engagerade lärare på enheten
• Arbeta strukturerat och effektivt med alla förekommande arbetsuppgifterKvalifikationer
Vi söker dig som vill bidra med din kompetens inom Komvux och som trivs i en relationsskapande och utvecklande lärarroll.
Formella kompetenser:
• Lärarlegitimation med ämnesbehörighet i matematik och fysik
• Hög digital kompetens och integrerar digitala resurser i dina lektioner för att förbättra elevernas lärande
• God kunskap om och förtrogenhet med läroplanen för vuxenutbildningen (Lvux 12) och gymnasieskolan (GY25)
Ditt uppdrag som lärare innebär bland annat att:
• bedriva undervisning i enlighet med gällande styrdokument för vuxenutbildningen
• bedriva undervisning som bidrar till ökad måluppfyllelse
• kartlägga, genomföra och följa upp extra anpassningar inom ramen för undervisningen
• samarbeta med kollegor kring elever, undervisning och planeringDina personliga egenskaper
• Relationsskapande och prestigelös, med förmåga att skapa tillit i yrkesrelationer med vuxna elever, kollegor och externa aktörer
• Strukturerad och planerar ditt arbete med god framförhållning
• Trygg och inspirerande i din lärarroll samt motiverar och engagerar vuxna elever utifrån deras individuella förutsättningar
• Samarbetsorienterad och bidrar till en öppen och tillitsfull dialog i alla sammanhang
Arbetet sker i enlighet med Gävle kommuns värdegrund, vilket innebär att du har ett gott bemötande, god samarbetsförmåga och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 Eller enligt ÖK.
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du:
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret kommer att begäras in i samband med ett eventuellt erbjudande om tjänst
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333863". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Sveriges lärare
Christin Ripke gavle@sverigeslarare.se 026-179909 Jobbnummer
9998884