Gymnasielärare i matematik och fysik
2026-04-09
Publiceringsdatum2026-04-09
Sundsta-Älvkullegymnasiet är en av Sveriges nyaste och modernaste gymnasieskolor och en av de allra största. Skolan har ca 2000 elever och 250 personal. Vår vision är enkel. Våra elever ska nå sina mål och vara väl rustade för framtiden. Dit når vi genom att fokusera på skolglädje, goda relationer och kvalitet.Dina arbetsuppgifter
Är du intresserad av att undervisa elever på gymnasienivå? Vill du vara en del av vårt team med våra fantastiska elever och lärare?
Som lärare hos oss så ingår du i ett arbetslag och lärare träffas regelbundet i ämneskonferenser. Att samarbeta, dela med sig av erfarenheter och lära av varandra är mycket viktigt för att utveckla vår verksamhet. Närmast i tid ligger implementeringen av den nya ämnesbetygsreformen (Gy25). Ett utvecklingsarbete som kommer pågå under de kommande åren.
På teknikprogrammet har vi ett utpräglat lagarbete där vi ofta arbetar i projektform. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.
Du kommer att undervisa i matematik och fysik. I din roll som lärare ingår även mentorskap som är en viktig del av skolans arbete för att skapa en trygg och stödjande lärandemiljö för alla elever.
Detta vikariat sträcker sig över höstterminen 2026, med eventuell möjlighet till förlängning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation i matematik och fysik på gymnasienivå. Du trivs att jobba med människor och har förmågan att möta, motivera och utveckla andra utifrån olika förutsättningar.
Du har lätt att samarbeta och är flexibel och van vid problemlösning samt att arbeta både självständigt och i grupp. Du bemöter elever och kollegor med god etik och sunda värderingar. För att lyckas i rollen är du tydlig och bra på att skapa och upprätthålla goda relationer.
Du är väl insatt i skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. Du är nyfiken och provar gärna nya saker samtidigt som du gillar ordning och reda. Du är trygg med den moderna skolans digitala teknik och vågar pröva nya arbetssätt och arbetsmetoder.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 7 000 elevers utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering.
