Gymnasielärare i matematik och/eller idrott Svea Gymnasium

2025-11-11
Vill du undervisa i matematik och/eller idrott på en växande gymnasieskola med fokus på innovation och entreprenörskap?
Svea Gymnasium söker nu en engagerad och legitimerad gymnasielärare i matematik och/eller idrott och som vill vara med och bygga upp vår unga och nytänkande skola.Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Vi söker dig som:
Är legitimerad gymnasielärare med ämnesbehörighet i matematik/idrott.
Vill inspirera och stötta elever i deras lärande.
Kan planera och genomföra undervisning på ett strukturerat men kreativt sätt.
Ser värdet av samarbete med kollegor, näringsliv och föreningsliv.
Är trygg i klassrummet och nyfiken på att utveckla både eleverna och dig själv.
I tjänsten ingår även mentorskap och möjlighet att bidra till skolans utveckling. Tjänsten är på heltid om du har båda ämnena, men kan delas i en idrottslärartjänst (25%) och en matematiklärartjänst (75%)
Vi erbjuder
En arbetsplats i en ung, växande och dynamisk miljö.
Engagerade kollegor som brinner för pedagogik och elevernas framtid.
Stor möjlighet att påverka skolans kultur och utveckling.
Ett nära samarbete med näringslivet för att ge eleverna en verklighetsnära utbildning.
Om Svea Gymnasium
Svea Gymnasium har funnits sedan 2023 och är en del av Svea Education AB. Vi kombinerar traditionella skolvärderingar med nya idéer och tror på en utbildning som förbereder eleverna för framtiden genom innovation, entreprenörskap och verklighetsanknytning.Så ansöker du
Är du redo att vara med och forma en skola där idéer blir verklighet?
Skicka din CV till jobb@sveagymnasium.se
senast 30 november.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jobb@sveagymnasium.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Education AB
Djupdalsvägen 10 (visa karta
192 51 SOLLENTUNA Arbetsplats
