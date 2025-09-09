Gymnasielärare i matematik och annat ämne
Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu / Gymnasielärarjobb / Ludvika Visa alla gymnasielärarjobb i Ludvika
2025-09-09
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu i Ludvika
, Smedjebacken
eller i hela Sverige
Varmt välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Du ska huvudsakligen undervisa matematik på nationalla program samt introdutkionsåprogrammet. Du ska vara behörig i minst ytterligare ett ämne på gymnasiet och kan komma att ha undervisning i flera kurser på olika program, lite beroende på vilken ämneskombination du har.
Du kommer att ingå i ett programlag med engagerade, kunniga och prestigelösa kollegor. Tillsammans med övriga arbetslaget förväntas du utveckla arbetssätt, förhållningssätt och bredda den pedagogiska verktygslådan.
VBU har fokus på goda relationer och en god skolkultur och mentorskap är en självklar och viktig del av uppdraget. Vi har ett välfungerande elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska, socialpedagog, elevcoach och skolledare. Mentorer och undervisande lärare deltar i elevhälsoarbetet tillsammans med elevhälsans alla professioner i elevärenden och samtal pedagogiska frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig för gymnasiet i matematik och ytterligare minst ett ämne. Du har goda och djupa ämneskunskaper och en bred pedagogisk verktygslåda. Du har flera års erfarenhet av undervisning och mentorskap. Vi söker dig som ser en glädje i att anpassa din undervisning till elevernas olika behov och förutsättningar.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av undervisning på introduktionsprogrammet och har erfarenhet av arbete med elever som har olika neuropsykiatriska funktionsvariationer. Även specialpedagogisk vidareutbildning är meriterande för tjänsten.
Vi söker dig som är:
• Skicklig i undervisning och med ett gott klassrumsledarskap.
* Lyhörd och har ett genuint intresse för de personer du möter. Driven av att stötta och hjälpa individen att växa och utvecklas.
* Tålmodig och kreativ i mötet med elever.
* Prestigelös! För att få andra att växa och utvecklas behöver du vara beredd att utveckla dig själv tillsammans med andra.Övrig information
Tjänsten är tillsvidare på heltid. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.Kontaktperson för detta jobb
Magnus Westerlund
Rektor
0240-66 77 92magnus.westerlund@vbu.ludvika.se
Rosana Månsson
Biträdande rektor
0240-86526rosana.mansson@vbu.ludvika.se
Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, är ett kommunalförbund som bedriver gymnasial utbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och uppdragsutbildning. Vi arbetar på uppdrag av Ludvika och Smedjebackens kommuner. VBU har ca 220 anställda, ca 1 800 elever och omsätter ca 225 Mkr. Vår verksamhet bedrivs i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Mer information om våra olika skolor hittar du på vår hemsida. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu
(org.nr 222000-0802), http://www.vbu.se/utbildning_gymnasium Arbetsplats
VBU Jobbnummer
9500835