Gymnasielärare i matematik/naturkunskap
Campeon frigymnasium AB / Gymnasielärarjobb / Helsingborg
2025-10-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gymnasielärare i matematik och naturkunskap
Vi söker en engagerad och driven gymnasielärare i matematik och naturkunskap som vill inspirera våra elever till nyfikenhet, förståelse och självförtroende i sina studier. Du brinner för undervisning och har förmågan att skapa ett lärande som är både utmanande och lustfyllt.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö, där elever och undervisning står i centrum för verksamheten. Hos oss möter du studiemotiverade ungdomar som uppskattar en lärare som ställer krav, visar engagemang och tror på deras förmåga. Som en del av vårt lärarlag får du också stöd av skolans rektor i din nya roll.
Du är legitimerad gymnasielärare med behörighet i matematik och naturkunskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning, men viktigast är din vilja att bidra till en positiv lärandemiljö och till skolans fortsatta utveckling.
Tjänsten omfattar 70-100 % och tillträde sker från vårterminen 2026.
Om du vill arbeta på en skola där engagemang, trivsel och kvalitet går hand i hand - då är du den vi söker!
Välkommen med din ansökan senast den 15 november 2025. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: christer_andersson@campeon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gymnasielärartjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Campeon Frigymnasium AB
(org.nr 556626-4056)
Södra storgatan 23 (visa karta
)
252 23 HELSINGBORG Arbetsplats
Campeon frigymnasium AB Jobbnummer
9563546