Gymnasielärare i matematik i kombination med kemi/naturkunskap
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Sundsvall Visa alla gymnasielärarjobb i Sundsvall
2025-09-16
Vi söker gymnasielärare i matematik och kemi/naturkunskap till Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet på Västermalm.
Sundsvalls gymnasium/ Västermalm, är en attraktiv och centralt belägen skola. Just nu har över 1 000 elever valt att genomföra sin gymnasieutbildning hos oss.
På Västermalm erbjuder vi ett brett utbud av gymnasieprogram. Här finns Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och IB - International Baccalaureate, liksom yrkesprogram som Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Skolenheten omfattar dessutom både anpassad gymnasieskola och individuella alternativ.
Vi är måna om varandra och arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs. Hos oss står eleven i fokus - vi vågar testa nytt, tar ansvar och utvecklas tillsammans. Skolan har ändamålsenliga lokaler, ett eget skolbibliotek och stora möjligheter till både pedagogisk och professionell utveckling.
Nu söker vi en engagerad gymnasielärare i matematik och kemi/naturkunskap som vill bli en del av vårt team.
Du kommer att undervisa på Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. I tjänsten ingår mentorskap samt ansvar för de arbetsuppgifter som förekommer inom både programarbetslag och ämneslag. Du arbetar såväl självständigt som tillsammans med kollegor och elever för att planera och genomföra den pedagogiska verksamheten.
Tillsammans med dina ämneskollegor bidrar du till att skapa en tillgänglig, tydlig och stödjande lärmiljö där eleverna ges möjlighet att nå sin fulla potential.
Du har fokus på elevernas måluppfyllelse och samarbetar nära med skolledning och kollegor. Du deltar aktivt i skolans gemensamma systematiska kvalitetsarbete och i fortbildningsinsatser. Din organisatoriska tillhörighet kommer att vara Naturvetenskapsprogrammet. Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan skolans olika professioner, vilket ger dig ett gott stöd i arbetets olika delar.Kvalifikationer
I första hand söker vi dig som är legitimerad gymnasielärare i matematik, kemi och/eller naturkunskap. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter din förmåga att möta elever utifrån deras kunskaper, behov och förutsättningar. Du är en tydlig ledare både i och utanför klassrummet.
Du är flexibel, kunnig och engagerad, och ser möjligheter i förändringar. Du har förmåga att arbeta självständigt och strävar efter att varje dag förbereda eleverna för såväl högskolestudier som framtida yrkesliv. Vi ser gärna att du har god samarbetsförmåga, trivs med att arbeta i team och drivs av att skapa bästa möjliga förutsättningar för att eleverna ska nå sina mål.
Du tar ansvar och ser mentorsrollen som en viktig del av ditt arbete. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och känner dig bekväm med att ha kontakt med vårdnadshavare. Du värdesätter nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kompetens. Du deltar i det kollegiala lärandet och har ett intresse för att bidra till skolans utveckling även utanför undervisningen.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
