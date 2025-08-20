Gymnasielärare i matematik, Anderstorpsgymnasiet
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Gymnasielärarjobb / Skellefteå
2025-08-20
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå
I Skellefteå kommun jobbar vi tillsammans över gränserna, i en arbetskultur som präglas av en stark framtidstro.
Nu söker vi en lärare i matematik till Anderstorpsgymnasiet - en roll där du blir en del av studion, vår verksamhet för extra stöd till elever som behöver det. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad för elevers utveckling och framtid, samtidigt som du ingår i ett engagerat team av kollegor som brinner för att stötta, inspirera och skapa goda förutsättningar för lärande.
På Anderstorpsgymnasiet möts omkring 1000 elever och 170 medarbetare varje dag. Tillsammans skapar vi en positiv och inkluderande miljö präglad av mångfald, respekt och ett gott arbetsklimat. Läs mer om Anderstorpsgymnasiet här: http://www.skelleftea.se/anderstorpsgymnasiet
När du söker det här jobbet vill vi att du enbart bifogar ett CV. Det personliga brevet ersätts av frågor som du svarar på när du gör din ansökan. Vi ser framemot din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Som lärare i matematik ingår du i ett arbetslaget där ni tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Din undervisning utgår från skolans styrdokument och syftar till att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar för lärande samt en positiv social och personlig utveckling.
Tjänsten är i första hand arbete i studion, där du tillsammans med kollegor ger extra stöd och vägledning till de elever som behöver det. Här får du möjlighet att arbeta nära eleverna, skapa förtroendefulla relationer och bidra till att fler når sina mål.
Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en självklar del av uppdraget. Tillsammans med ditt arbetslag deltar du också i skolans gemensamma utvecklingsarbete för att ständigt förbättra undervisning och lärmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik. Det är meriterande om du även har lärarlegitimation i ett annat ämne, erfarenhet som behörig lärare samt kunskap inom specialpedagogik.
Du har en mycket god kommunikativ förmåga och uttrycker dig tydligt, både muntligt och skriftligt. Du har lätt för att anpassa din kommunikation efter målgrupp och situation. Du behärskar svenska och engelska mycket väl i både tal och skrift.
Som person är du strukturerad och har förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är relationsskapande och möter både elever och kollegor med hänsyn, lyhördhet och respekt. Din flexibilitet gör att du kan anpassa undervisningen efter olika behov och situationer, samtidigt som du gärna samarbetar med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat.
ÖVRIGT
Utbildning och arbetsmarknad är en av kommunens största förvaltningar med cirka 3 000 medarbetare. Vår verksamhet finns i hela kommunen med cirka 35 grundskolor, 87 förskolor, 40 fritidshem och fyra gymnasieskolor. Vi arbetar för att barn och unga ska ha de verktyg de behöver för att hitta rätt i både nutid och framtid. Vi verkar för en helhetssyn och en röd tråd i utveckling och lärande från förskola till och med gymnasiet. En växande vuxenutbildning och en arbetsmarknadsenhet med fokus på de som behöver extra stöd ingår också i förvaltningen.
För att arbeta inom Utbildning och arbetsmarknads verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos https://polisen.se/.
Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.
Läs mer om Skellefteå här:https://skelleftea.se
