Gymnasielärare i Matematik, Almåsgymnasiet
2025-12-11
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Välkommen till Bildningsstaden Borås! Hos oss får du ett meningsfullt, roligt och utvecklande arbete.
Vi har stort fokus på kollegialt professionellt lärande där vi tillsammans arbetar för att göra en bra skola bättre. När du börjar hos oss får du en noggrann introduktion och stöd från din chef och olika tillhörande professioner för att du ska känna dig trygg i ditt arbete. Är du nyexaminerad lärare får du även tillgång till en mentor.
Almåsgymnasiet erbjuder yrkesutbildningar där kreativitet och entreprenörskap formar elevernas framtid. Skolans klimat präglas av gott samarbete mellan olika professioner, som alla sätter elevens lärande och framgång i centrum. På Almåsgymnasiet arbetar vi tillsammans och ser möjligheter i varje elev. Våra ledord är "Alla elever är våra elever" och vi tar gemensamt ansvar för att eleverna ska lyckas. Som medarbetare hos oss blir du en viktig del av ett engagerat kollegium där vi tillsammans skapar meningsfull undervisning och förutsättningar för livslångt lärande. Du hittar Almås centralt beläget i Borås med närhet till resecentrum för dig som pendlar med tåg eller buss.
Läs mer hur det är att jobba i Borås Stads gymnasieskola på vår webbplats.
Jobba i gymnasieskolan - boras.se
Vill du vara med och göra skillnad genom att skapa förutsättningar för våra elevers framgång? Då kan du vara vår nya kollega!
Skolan ligger i centrala Borås med närhet till Resecentrum för dig som pendlar med tåg eller buss.
Ytterligare information om verksamheten finner du på Almåsgymnasiets hemsida.
Gymnasielärare i Matematik, AlmåsgymnasietPubliceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Undervisning i gymnasiets Matematik utifrån Gy25 på skolans nationella program, samt undervisning i grundskolans matematik på Introduktionsprogrammet.
I tjänsten ingår klassföreståndarskap, vilket bl. a innebär ansvar för att genomföra utvecklingssamtal och följa upp elever kontinuerligt.
Som lärare på Almåsgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande, handleder eleven mot målen och deltar i fostran av eleven till en god samhällsmedborgare. Du arbetar kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen och kommunicera detta med eleven.
Samarbete med övriga lärare både i ämnesgruppen och i programlaget är en självklarhet. Tillsammans med dina kollegor kommer du att systematiskt planera, genomföra och följa upp undervisningen.
Vi ser gärna att du deltar i och driver utvecklingsarbete.
Övrig information
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Läs mer om Borås Stads personalförmåner.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Urval och intervjuer sker löpande.Kvalifikationer
Lärarutbildning och lärarlegitimation för gymnasienivå i ämnet Matematik. En kombination med annat ämne kan vara av intresse, tjänsten kan komma att anpassas utifrån den sökandes kompetens och skolans behov.
I uppdraget som lärare krävs ett tydligt ledarskap där du engagerar och utmanar dina elever, är kreativ och har ett gott bemötande. Du är tydlig i din kommunikation och mån om att skapa goda relationer. Du har även god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta med såväl lärarkollegor som övriga funktioner på skolan.
Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter, identifierar utvecklingsområden och bidrar själv till lösningen genom idéer, initiativ och flexibilitet. Du uttrycker en positiv attityd och handlar i enlighet med fattade beslut för hela verksamhetens bästa.
Du är aktiv och deltar i arbetet med att utveckla skolverksamheten tillsammans med lärarkollegor, skolledning och övrig personal.
Du är väl förtrogen med digital teknik och använder dig av det som ett naturligt redskap i ditt arbete.
Enligt skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom gymnasieskolan.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan.
Enligt avtal.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25:2025:097". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
Borås Stad Kontakt
Gymnasiechef
Enikö Mihai 0768-88 77 90 Jobbnummer
9639794