Gymnasielärare i Kemi & Biologi
2025-08-13
Johan Movingers gymnasium är en kristen friskola i Solna. Skolan ligger centralt i Solna med mycket goda kommunikationer nära pendeltåg och bussar.
Skolan har tre program; Samhällsvetenskapsprogrammet , Naturvetenskapsprogrammet och ett yrkesprogram; Barn- och Fritidsprogrammet.
Johan Movingers gymnasium är en mindre skola med gemytlig stämning och små klasser.
Skolan arbetar aktivt med att skapa en god miljö genom studiemiljö och ett aktivt elevhälsoarbete med eleven i centrum.
Skolan är en del av Petrusgruppen, en skolgrupp bestående av flera kristna skolor.
Vi söker
Vi söker en lärare i biologi, kemi, naturkunskap och geografi. Tjänstens omfattning är 100 %.Publiceringsdatum2025-08-13Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du delar vår värdegrund. Du ska ha ett stort engagemang och brinna för att lära ut, vara välplanerad samt ha struktur över dagen och alltid vara steget före.
Du ska:
vara behörig att undervisa i ämnet
ha erfarenhet av undervisning
vara ansvarskännande och vilja bidra till skolans ständiga utveckling
tycka om och ha förmåga att skapa bra relationer med elever och kollegor
Rekryteringsarbetet kommer att ske löpande.
OBS! Märk ansökan och använd mailrubriken "Ansökan NO"Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse.
Arbetstid
Heltid 100%. Vi tillämpar provanställning.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via mail.
Skicka ansökan till: jobbjmg@petrusgruppen.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobbjmg@petrusgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Ansökan Matte, NO"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Johan Movingers Gymnasium
Kruthusbacken 38 (visa karta
)
169 52 SOLNA Jobbnummer
