Gymnasielärare i kemi, fysik och matematik, vikariat
Övertorneå kommun / Gymnasielärarjobb / Övertorneå Visa alla gymnasielärarjobb i Övertorneå
2026-03-05
, Överkalix
, Kalix
, Haparanda
, Pajala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Övertorneå kommun i Övertorneå
, Pajala
eller i hela Sverige
Övertorneå kommuns skolor är enligt undersökningar bland de bästa i landet och vi erbjuder utbildning av högsta kvalitet - från förskola till vuxenutbildning.
Alla elever i förskoleklass, grundskola och gymnasium har egna Ipads eller datorer och våra lokaler är utrustade med digitala undervisningsverktyg.
Vi lägger stor vikt vid IT-kompetens och erfarenhet av arbete med digital lärplattform. Vi har höga förväntningar på både elever och personal.
Ditt uppdrag
I rollen som lärare är du ansvarig för undervisningen på naturprogrammet i fysik, kemi och matematik. Du är ansvarig för planering, genomförande, bedömning,
betygssättning och utvärdering av undervisningen utifrån läroplanen. I tjänsten ingår även mentorskap för ett antal elever, utvecklingssamtal, möten med vårdnadshavare,
elevuppföljning och elevvårdande arbete. Du samverkar med skolans lärare i matematik och övriga naturämnen och bidrar till att utveckla aktuella ämnen samt den
naturvetenskapliga verksamheten på skolan. Du samarbetar med kollegor och elevhälsoteam så att eleverna får en bra utbildning och studiesituation.
Din erfarenhet och kompetens
För denna tjänst krävs att du har:
• lärarlegitimation med ämnesbehörighet i kemi, fysik och matematik
• dokumenterad erfarenhet av undervisning i kemi, fysik och matematik
• god digital kompetens
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skriftPubliceringsdatum2026-03-05Profil
Du brinner för dina ämnen och väcker elevernas intresse för naturvetenskap och matematik. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer såväl med elever som med kollegor
och övriga medarbetare inom utbildningsförvaltningen. Du är självgående och har förmåga att styra, strukturera och ansvara för din tid och dina arbetsuppgifter. Övrig information
Varaktighet: vikariat läsåret 2026/27, 10/8 till och med 15/6.
Omfattning: heltid
Vikariatet kan eventuellt även komma att inkludera förstelärarskap i matematik.
Skolplattform: Schoolsoft.
Alla medarbetare har rätt till friskvårdsbidrag alternativt friskvårdstimme. Vi har tobaksfri arbetstid.
Upplysningar
Maria Törngren, 076-100 03 51, maria.torngren@utb.overtornea.se
Fackliga representanter
Sveriges lärare, tfn 070-573 09 26Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 25 mars 2026. Du kommer att få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Skulle du inte motta en sådan bekräftelse ber vi dig att kontakta oss på kommun@overtornea.se
.
Vi är förvaltningskommun för finska och meänkieli och det är därför positivt om du kan något av dessa språk.
Mer om Övertorneå
Övertorneås samhällsservice och geografiska läge ger möjlighet att ägna dig åt sådant du vill, inte sådant du måste. Bara för att nämna några fördelar med vår kommun så har vi en enda rondell på 250 000 hektar, kollektivtrafiken är nästan gratis och vi utsågs till Sveriges bästa skolkommun 2020 och 2021 samt årets e-hälsokommun 2024!
Förutsättningarna för att du ska trivas tror vi alltså är väldigt goda! Sugen på att flytta hit? Kolla in Hej Hemby. Genom detta projekt kan du som vill flytta till Övertorneå få hjälp med att förverkliga din dröm.
Vi verkar för en jämställd arbetsplats där vi ser mångfald som en styrka. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Övertorneå kommun
(org.nr 212000-2700) Arbetsplats
Övertorneå Kommun Kontakt
Rektor
Maria Törngren maria.torngren@utb.overtornea.e 076-100 03 51 Jobbnummer
9780322