Gymnasielärare i kemi, biologi samt naturkunskap
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb
2025-12-08
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Undervisning i kemi, biologi och naturkunskap.
Du kommer att ingå i ett arbetslag där samarbete och gemensamt ansvarstagande är centrala delar av arbetet. Tillsammans med kollegorna planerar och utvecklar ni undervisningen för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
På Gymnasieskolan Knut Hahn arbetar vi med ett mentorssystem där särskilt anställda mentorer tar hand om allt det studiesociala kring eleverna. Det innebär att du som lärare kan rikta fullt fokus på den pedagogiska delen av uppdraget planering, genomförande och efterarbete av undervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i kemi och biologi, gärna i kombination med naturkunskap. Vi vill att du ska stå för pedagogisk mångsidighet och ha en vilja att skapa goda relationer och trygga lärmiljöer för våra elever. Du ska trivas med att jobba i ett arbetslag och ser samarbete som en naturlig del av arbetet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
