Gymnasielärare i juridik och annat ämne till Drottning Blankas Gymnasieskol
Dbgy Kronan AB / Gymnasielärarjobb / Skövde Visa alla gymnasielärarjobb i Skövde
2025-12-09
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dbgy Kronan AB i Skövde
, Jönköping
, Trollhättan
, Borås
, Linköping
eller i hela Sverige
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Skövde startades 2010 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom Samhällsvetenskapsprogrammet (Beteendevetenskap - Kriminologi), Ekonomiprogrammet (Ekonomi), Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet (Fritid och hälsa), Vård- och omsorgsprogrammet (Akutsjukvård) och Frisör- och stylistprogrammet. Skolan har cirka 400 elever och 40 medarbetare. Vi söker nu en lärare i matematik och naturkunskap till vår verksamhet.
Lärare i juridik och annat ämne till Drottning Blankas Gymnasieskola i Skövde
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 80-100% för undervisning i juridik och eventuellt annat ämne beroende på kombination i legitimation. Mentorskap ingår också i uppdraget. Som mentor är du den naturliga kontakten mellan skola, elev och vårdnadshavare. Undervisning kan komma att ske på både yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Du blir en del av ditt ämneslag och ditt programlag och förväntas delta i och bidra till skolans gemensamma processer.Publiceringsdatum2025-12-09Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare inom juridik. Vi söker dig med ett stort personligt engagemang för lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Du är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i din yrkesroll. Du har en god förmåga att skapa tydliga ramar och goda relationer i klassrummet. Vi värdesätter att du är öppen för samarbete, trivs med att vara en del av ett kollegium, och gärna bidrar till skolans utveckling.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. På Drottning Blankas Gymnasieskola Skövde har våra elever i år 3 möjligheten att delta i projekt inom Erasmus+, dels genom utbytesresa och dels APL inom EU. Som lärare har du möjlighet att delta i skolans internationaliseringsarbete.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Som nyanställd lärare kommer du att få en introduktion till vår verksamhet samt en mentor som stöttar dig. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde 2025-01-07 eller enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Annika Gustafsson på 0702 065497 eller mailadress annika.gustafsson2@dbgy.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dbgy Kronan AB
(org.nr 556566-8794) Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Jobbnummer
9634590