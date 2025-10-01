Gymnasielärare i juridik + annat ämne
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Mimers Hus gymnasium invigdes 2004 och är en attraktiv gymnasieskola belägen i centrala Kungälv.
På skolan går idag ca 1600 elever fördelat på 12 nationella program, såväl yrkesförberedande, studieförberedande och introduktionsprogram. Skolan erbjuder idrottsprofil inom samtliga program och UF inom flertalet. På skolan arbetar ca 180 personal, en personalgrupp som kännetecknas av stort engagemang och hög kompetens. Vi arbetar utifrån våra ledord gemenskap, trygghet, valmöjlighet och vår målsättning och fokus är att alla ska lyckas.
Som lärare på Mimers Hus planerar, genomför och följer du upp undervisningen. Du skapar en undervisningssituation som präglas av trygghet och tillitsfullt klimat. Du är van att bedöma och utvärdera olika undervisningsstrategier och anpassa undervisningen utifrån den elevgrupp du möter. På skolan har vi höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
På skolan arbetar vi både i arbetslag och ämneslag. Samarbete och kollegialt lärande är en självklar del av uppdraget. Vi vill att du bidrar till att utveckla, arbetar digitalt och ser delningskultur som en självklarhet. Dina arbetsuppgifter
Undervisning i juridikämnet (GY25) och kurser inom juridik (GY11) på gymnasiet. Undervisning i ytterligare ämne utifrån sökandes behörighet. Undervisningen kan ske på både yrkesförberedande program och studieförberedande program. Du kommer ingå i en engagerad personalgrupp och ha din arbetslagstillhörighet på Ekonomiprogrammet.Kvalifikationer
Du som söker har förmåga att skapa goda relationer med så väl elever, vårdnadshavare, externa samverkanspartners som kollegor. Du är van att arbeta som mentor samt att samarbeta med elevhälsoteamet både kring elever och din egen undervisning.
Du har förmåga att möte elever i komplicerade lärandesituationer, har ett tydligt ledarskap i klassrummet, har vana att arbeta med anpassningar och alternativa lärverktyg samt förmåga att se till elevernas styrkor och bygga på dem.
Du har erfarenhet och intresse av skolutveckling och kollegialt lärande, ser samarbete och samverkan som naturliga utgångspunkter i arbetet kring elever, men du är även van vid att arbeta självständigt.
Du är förtrogen med, och har kunskap om, läroplanen för gymnasieskolan.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Glöm inte bifoga hela din lärarlegitimation till din ansökan. Intervjuer kommer ske löpande så skicka in din ansökan snarast.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
