Gymnasielärare i italienska 45%
2026-04-16
Vill du jobba på en skola där kunskap, bildning och ambition står i centrum? JENSEN gymnasium i Göteborg söker nu en engagerad italienskalärare som vill vara med och träna våra elever för verkligheten. Vi är ett team med kompetenta och sammansvetsade lärare och skolledare på Stora Nygatan i centrala Göteborg. Vi har fokus på litteratur, läsande och skrivande som krävs för högre studier. Vårt mål är att våra elever ska nå en hög kunskapsnivå och utveckla sitt tänkande genom att tänka fritt och stort. Vi tycker det är viktigt med kollegial samsyn knutet till upplägg av undervisningen, bedömning och återkoppling. Som lärare ingår du i programlag samt ämnseslag men har givetvis också möjlighet att påverka undervisningens upplägg. Hos oss får eleverna träning för verkligheten genom rollspel, studiebesök och under våra programlagsdagar. Vi är en Erasmus+ skola vilket innebär att vi varje år har flera utbyten med skolor i andra länder. Vi är också stolta över att vara en EPAS-skola, en EU juniorambassadörsskola.
På JENSEN går vi vår egen väg. Vi tror på struktur, hälsa och att våga tänka stort. Som lärare hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med högt engagemang.
Vår höga nivå bekräftas gång på gång i Skolinspektionens granskningar. Vi kombinerar klassisk bildning med modern "träning för verkligheten" genom caseövningar och fokus på akademiskt skrivande. Vi tror på en stark hälsoprofil, professionalism och en tydlig dresscode som speglar våra ambitioner. Publiceringsdatum2026-04-16Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i italienska. Du tycker om ditt arbete och drivs av att få se dina elever nå sin fulla potential. Du anpassar ditt sätt att undervisa utifrån elevernas behov, förkunskaper och individuella mål. Du är en naturlig och tydlig ledare i klassrummet som har god struktur. Att vara en lagspelare är viktigt för dig och du har ett kreativt sätt att lösa utmaningar. Vi ser också gärna att du delar vår passion för hälsa och för utveckling. Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare med provanställning om 6 månader. Omfattningen är 40-45% enligt överenskommelse. Startskottet går den 7 augusti 2026.
Så blir du en del av teamet
Vi jobbar effektivt och modernt. Istället för ett personligt brev börjar vi med ett antal urvalsfrågor och två arbetspsykologiska tester som du får direkt efter att du skickat in ditt CV. Det ger oss en objektiv bild av din potential och dig en snabb feedback! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via http://www.polisen.se/
med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Kontakta gärna vår rektor, Per Köhler på mobil 0704-943272 eller på mejl per.kohler@jenseneducation.se
om du vill veta mer om tjänsten. Du kan också https://jobb.jenseneducation.se/
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
