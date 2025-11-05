Gymnasielärare i Idrott och hälsa och annat ämne
2025-11-05
Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull. Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.
Bäckängsgymnasiet är en unik gymnasieskola med ett spännande programutbud, kvalificerad och inspirerande personal och en varm och social kultur. Hos oss får motiverade elever goda möjligheter att utveckla både sig själva och andra, och kunskapen de förvärvar befästs över lång tid.
Sammanlagt är vi ca 1550 elever och 140 vuxna, alla med en stark känsla för vår skola. Vi är organiserade dels i pedagogiska tvärvetenskapliga arbetslag, dels i sektorsvisa ämnesgrupper. Skolan ligger centralt i Borås och har fina lokaler.
Gymnasielärare i Idrott och hälsa och annat ämnePubliceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Tjänsten består av undervisning i Idrott och hälsa och annat ämne, gärna i kombination med Religion. Tjänsten innefattar även sedvanliga läraruppgifter. Du kommer att ingå i ett arbetslag, samt i ett ämneslag där du självständigt och tillsammans med dina kollegor systematiskt planerar, genomför, följer upp och analyserar undervisningen. Du förstår vikten av att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. Under första terminen kommer du främst att undervisa elever på Naturvetenskapsprogrammet.
Övrig information
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Kvalifikationer
Relevant lärarexamen och lärarlegitimation för gymnasieskolan krävs (bifogas vid ansökan). Du ser möjligheter, är kreativ och du vill tillföra din kompetens för elevernas och skolans utveckling. Du skapar förtroendefulla relationer, arbetar självständigt och har ett gott ledarskap i och utanför klassrummet. Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta med såväl ämneskollegor som övriga funktioner på skolan.Så ansöker du
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Borås Stad Kontakt
Rektor
Robert Zetterlund 076-888 79 65 Jobbnummer
9590027