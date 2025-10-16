Gymnasielärare i humanistiska ämnen, Vuxenutbildningen
2025-10-16
Hos Vuxenutbildningen Umeå finns två stödverksamheter lärcentrum och studieverkstan.
Båda erbjuder studiehall samt pedagogiskt stöd till studerande och är ett komplement till den studerandes befintliga utbildning.
Tjänsten är placerad vid lärcentrum, men påbörjas på studieverkstan fram till augusti då en av våra kollegor är föräldraledig. Till lärcentrum är alla som läser inom vuxenutbildning välkomna och vi erbjuder utöver individuellt stöd också aktiviteter, exempelvis i studieteknik, informationsinsatser om vägar vidare till studier och arbete, prata svenska/engelska. osv. Studieverkstan riktar sig till yngre elever mellan 18-29 och här är fokus på det individuella stödet till var och en, där vi utgår från vardera individens behov och förutsättningar. Vi coachar i lärplattform och kan erbjuda anpassade lärmiljöer samt handledning.
Nu vill vi förstärka vår verksamhet med en gymnasielärare i humanistiska ämnen!Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Som lärare är ditt uppdrag att underlätta kommunikation, förståelse och lärande för de studerande. All utbildning utgår från nationella styrdokument och mål samt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I ditt arbete kan du vara flexibel och arbeta med grupper likväl individinriktat, samt erbjuda en mängd variationer av stöd utifrån den studerandes förutsättningar och behov.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i ett eller flera humanistiska ämnen, som t.ex. svenska, engelska, annat språk, samhällskunskap, religion, psykologi, etc. Du har god erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg i undervisningen. Du är också van vid att individanpassa undervisning och har erfarenhet av att arbeta med stöd kopplat till olika elevers behov och till vuxna elever.
Du har lätt för att bygga relationer samt kan leda grupper och skapa struktur för de studerande i deras lärande. Arbetet kräver att du är en bra lagspelare och har ett gott samarbete med kurs- och utbildningsansvariga samt är anpassningsbar då du samverkar med andra verksamheter, utbildningsanordnare samt mellan vuxenutbildningens olika professioner. Du har goda kunskaper samt förtrogenhet i användandet av digital informationsteknik.
Tjänsten kräver att du har obehindrade kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda engelskkunskaper.
Har du lärarlegitimation vänligen bifoga denna.
Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Ersättning
