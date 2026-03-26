Gymnasielärare i historia, engelska och samhällskunskap
2026-03-26
Lunagymnasiet är en fristående gymnasieskola belägen på Lidingö som vänder sig till elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi erbjuder tre nationella gymnasieprogram som är högskoleförberedande samt introduktionsprogrammet - individuellt alternativ - för elever som inte är behöriga till gymnasiet.
Med kompetenta och engagerade medarbetare baserar vi utbildningen på varje elevs förmågor och förutsättningar. Nu söker vi gymnasielärare i historia, engelska och samhällskunskap och som har ett särskilt intresse och engagemang när det kommer till specialpedagogik.
Vi söker dig som
Är behörig lärare.
Gärna har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.
Är en trygg vuxen som ser annorlunda tankebanor som en pedagogisk utmaning och elevernas möjligheter att erövra nya färdigheter som någonting självklart. Du har en väl utvecklad empatisk förmåga, vilket är en förutsättning då våra elever behöver stor förståelse och ett stort engagemang.
Är självständig, flexibel och lösningsfokuserad.
Har en god förmåga att skapa, upprätthålla och utveckla relationer. Du är prestigelös och tror på samarbete i syfte att utveckla och utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i små undervisningsgrupper med eleven i fokus. Du kommer till en miljö som är tillåtande, utmanande och kreativ. En verksamhet som drivs med hög kvalitet och kännetecknas av ständig utveckling.
Du kommer att undervisa på våra nationella program samt eleverna på introduktionsprogrammet. Arbetet på introduktionsprogrammet handlar till stor del att hjälpa eleverna på enskild nivå. På samtliga program innebär arbetet att hjälpa eleverna med strukturer och motivationsarbete. Arbetet på introduktionsprogrammet innebär att till stor del bedriva undervisning mot målen för grundskolan.
Lunagymnasiet är beläget på natursköna Lidingö. Skolan ligger i direkt anslutning till Lidingöreservatet och bara 22 minuter från Stockholms centralstation med goda kommunikationer. Bussen stannar nära skolan. Skolan har ett nära samarbete med Luna Ungdomsboende som är ett internat och ett LSS-boende.
Lunagymnasiet drivs av Utvecklingspedagogik Sverige AB. Utvecklingspedagogik bedriver utbildnings- och omsorgsverksamhet som ger ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Samtliga verksamheter präglas av hög kvalitet, ständig utveckling och individfokus.
Mer om tjänsten
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: Sysselsättningsgrad 80-100%
Lön: Individuell lön
Tillträde: 10 augusti 2026
Sista ansökningsdatum: 2026-04-15. Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Kontakt: Vid frågor om tjänsten, kontakta Linus Bark, linus.bark@up.se
Fackliga kontaktpersoner: Sam Edlund, 0766 97 89 75, Sveriges lärare
Före anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in.
Vi väljer att hantera denna rekrytering internt och avböjer alla eventuella erbjudanden om hjälp med rekrytering från externa företag.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Sista dag att ansöka är 2026-09-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utvecklingspedagogik Sverige AB
