Gymnasielärare i Försäljning och Service till Nicolaiskolan
2026-01-26
Nicolaiskolan är en gymnasieskola som präglas av nytänkande och goda traditioner. Skolan har ett gediget Ekonomiprogram tillsammans med ett rikt estetiskt program där alla inriktningar är företrädda. Vidare är det väletablerade Frisör- och stylistprogrammet, Försäljning- och serviceprogrammet och Design och sömnadsteknisk utbildning ytterligare delar i skolans verksamhet. Introduktionsprogrammet och vår anpassade gymnasieskola är andra viktiga ben i vår organisation. Tillsammans bildar alla dessa program en dynamisk skola.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
På Nicolaiskolan möts du av en unik kombination av stabilitet och tradition blandat med nytänkande, framåtanda och kreativitet. Här förväntas du som medarbetare vara med och öppna dörrar både inom och mot omvärlden. Vi arbetar aktivt med att skapa en kreativ lärmiljö för våra elever genom verkliga projekt. För oss är det en självklarhet att använda oss av digitala verktyg i undervisningen då det är viktigt att släppa in framtiden i klassrummet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Publiceringsdatum2026-01-26
På Nicolaiskolan möts du av en unik kombination av stabilitet och tradition blandat med nytänkande, framåtanda och kreativitet. Här förväntas du som medarbetare vara med och öppna dörar både inom och mot omvärlden. Vi arbetar aktivt med att skapa en kreativ lärmiljö för våra elever genom verkliga projekt. Du använder dig på ett naturligt sätt av digitala verktyg i din undervisning. För oss är det viktigt att släppa in framtiden i klassrummet.
Vi söker dig som är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa struktur, sammanhang och goda relationer. Hos oss är relationen mellan personal och elev mycket viktig och bygger på förtroende. Du som söker ska därför vara öppen och glad samt en naturlig relationsbyggare. Vi söker dig som vågar tänka utanför ramarna och vill utveckla dig själv och lärmiljön.
Vi söker dig som vill vara med och skapa samhällsnytta, för ungdomar som har siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har en plan klar för sig. Din roll är att visa vägen genom att inspirera och utbilda framtidens arbetskraft. Din yrkeskunskap omsätter du till praktiska, pedagogiska, arbetsliknande utbildningsmoment där teori och praktik samverkar. Vid planering och individanpassning av undervisningen använder du dig av ungdomars vardag och kultur, alternativa läroverktyg, aktuell forskning samt en vetenskaplig grund. Du reflekterar enskilt och tillsammans med kollegor över arbetet, i syfte att ständigt utvecklas såväl pedagogiskt som yrkesmässigt. Vidare bedömer, analyserar och dokumenterar du den enskilde elevens behov och resultat, där bedömning från APL vägs in.
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare inom programgemensamma ämnen för Föräljning- och serviceprogrammet. Du tillhör Försäljning- och service arbetslaget där du samarbetar med ett team med erfarna och engagerade lärare. Du är mentor för en grupp elever. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och handledning på gymnasiet men stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Är du rätt person för oss? Ansök i så fall snart då vi tillämpar löpande urval. Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Anställningsform: Tillsvidare, visstid
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2026-08-11
Varaktighet: 2027-06-17
Antal tjänster: 2
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Lön enligt överenskommelse
