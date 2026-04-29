Gymnasielärare i Fil/Jur/Krim
2026-04-29
Vill du jobba på en skola där kunskap, bildning och ambition står i centrum? JENSEN gymnasium Örebro söker nu en utvecklingsorienterad lärare i ämnena filosofi, juridik och kriminologi som vill vara med och bidra till att våra elever når sin fulla potential. Vi är ett team med kompetenta och sammansvetsade lärare och skolledare centralt på Kungsgatan 4, granne med Stortorget.
JENSEN kännetecknas av tydliga värderingar och en stark drivkraft för utveckling - både för våra medarbetare och elever. Vi har fokus på litteratur, läsande och skrivande som krävs för högre studier. Våra elever ska nå en hög kunskapsnivå och utveckla sitt tänkande genom att tänka fritt och stort. På JENSEN gymnasium håller vi hög kvalitet, vilket bekräftas i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar.
Vår företagskultur präglas av höga ambitioner, professionalitet, en tydlig hälsoprofil och även en uttalad dresscode. Vi har en positiv teamkänsla där alla medarbetare bidrar med att ta ansvar för helheten.
Vi söker dig som är legitimerad gymnaiselärare med behörighet i filosofi, juridik och kriminologi. Du är en tydlig ledare i klassrummet och arbetar strukturerat med lektionsplanering och genomförande. Du drivs av se dina elever nå sin fulla potential och anpassar din pedagogik utifrån deras behov, förkunskaper och individuella mål. Du har förmåga att skapa goda relationer och är inspirerande. Att vara en lagspelare är viktigt för dig och du har ett kreativt sätt att lösa utmaningar. Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på heltid under läsåret 2026/2027. Startskottet går 6 augusti 2026.
Så blir du en del av teamet
Vi jobbar effektivt och modernt. Istället för ett personligt brev börjar vi med ett antal urvalsfrågor och två arbetspsykologiska tester som du får direkt efter att du skickat in ditt CV. Det ger oss en objektiv bild av din potential och dig en snabb feedback! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via http://www.polisen.se/
med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Kontakta gärna vår rektor, Sara Zandi på mejl sara.zandi@jenseneducation.se
Kontakta gärna vår rektor, Sara Zandi på mejl sara.zandi@jenseneducation.se
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Så ansöker du
