Gymnasielärare i engelska till Einar Hansengymnasiet
Einar Hansengymnasiet är en del av Folkuniversitetet. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Folkuniversitetet är en stiftelse som är fri från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Einar Hansengymnasiet är en icke-vinstdrivande friskola i Malmö som har funnits sedan 2001. Idag har vi totalt ca 250 elever fördelade på samhällsvetenskapliga programmet och naturvetenskapliga programmet. Vi är ca 25 medarbetare i centralt belägna lokaler på Regementsgatan i Malmö.
Vi söker till Folkuniversitetets gymnasieskola Einar Hansengymnasiet
Gymnasielärare i Engelska 100% tillsvidaretjänst med placering i Malmö
Nu söker vi dig som brinner lika mycket som vi för denna uppgift, och som med engagemang, kompetens och intresse för ungdomar tar dig an uppgiften som lärare vår gymnasieskola mitt i centrala Malmö. På skolan finns en anda som är viktig att förvalta. Den handlar om vikten av att få vara den man är, att synas och att bli lyssnad till. Det ska helt enkelt vara roligt att komma till skolan, oavsett om man arbetar där som elev eller som anställd.
Vi behöver inför höstterminen 2026 anställa en lärare i engelska, 100% för undervisning i gymnasiets kurser, företrädelsevis i åk 2 och 3.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en dynamisk arbetsplats med engagerade människor. Du får också jobba på en idébunden fristående skola vars huvudman inte har några särintressen - vare sig politiska, religiösa, fackliga eller ekonomiska. I arbetet ingår att planera och bedriva undervisning enligt gällande läroplan samt inom yrket förekommande arbetsuppgifter, såsom att vara en god kollega och en bra klassmentor.
Vår förväntan på dig:
Du är behörig och legitimerad lärare i engelska för gymnasiet.
Du har erfarenhet av att undervisa i engelska på gymnasiet.
Du är engagerad, flexibel och har ett modernt sätt att undervisa.
Du har tydligt elevfokus och drivs av att se ungdomar utvecklas.
Du kommer att arbeta nära dina kollegor varför god samarbetsförmåga och vana vid att skapa goda relationer, såväl kollegiala som med elever, är viktiga.
Du har goda kunskaper i IT och AI och de i skolan vanligast förekommande programmen.
Inte minst så vill vi att du bidrar till vår Folkuniversitetsanda med entusiasm och positivt tänkande! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För tjänsten gäller:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% som inleds med provanställning 6 månader. Ferietjänst. Placeringsort är Malmö.
Frågor om tjänsten
Kontakta rektor Veronica eller biträdande rektor Mark för mer upplysningar
Veronica Josefsson, veronica.josefsson@folkuniversitetet.se
, 0736-447421
Mark Potter, mark.potter@folkuniversitetet.se
, 040-691 83 63.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag för ansökan är den 6 april 2026, men vi kontaktar intressanta sökande fortlöpande, så vänta inte med din ansökan! Vänligen respektera att ansökningar tas endast emot via vårt e-rekryteringsverktyg. Ersättning
