Gymnasielärare i Engelska på Komvux

Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Vi är en liten flexibel vuxenutbildning som erbjuder dig ett kompetent arbetslag med engagerade kollegor och korta beslutsvägar. Du har stor frihet under ansvar att lägga upp ditt arbete. Vi erbjuder dig en trivsam arbetsplats med "vi" känsla, där Du har möjlighet att påverka och utveckla utbildningen. Arbetslaget genomsyras av samarbetskänsla och stor delaktighet i att driva verksamheten framåt tillsammans som ett lag. Vi erbjuder även goda möjligheter till kompetensutveckling.
Vi är en gemensam Vuxenutbildning för Vårgårda kommun och Herrljunga kommun.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Undervisning, planering och betygssättning inom olika kurser i engelska på såväl grund- som gymnasienivå. Du är en del av ett arbetslag där du samarbetar med dina kollegor och med din kompetens bidrar till Vuxenutbildningens utveckling.
Du skapar engagemang och delaktighet hos eleverna i deras lärande. Du planerar, organiserar och genomför arbetet, på plats på skolan, på ett effektivt sätt utifrån såväl lokala som nationella styrdokument för Vuxenutbildning.Kvalifikationer
Du är lösningsorienterad och flexibel i ditt pedagogiska förhållningssätt och kan klara av att möta elever på olika nivåer inom samma grupp. Du kan också hantera att ha många kurser igång samtidigt på plats på skolan, på distans, närdistans med intag var 10;e vecka.
Du bidrar till att skapa god kvalitet inom vuxenutbildningen genom att delta i arbetslagets utvecklingsarbete.
Ett krav för tjänsten är att du är legitimerad lärare i engelska på grund och gymnasienivå
Det är meriterande med behörigheter i andra ämnen samt om tidigare erfarenhet av att undervisa på Vuxenutbildning/Komvux.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i vår rekrytering.
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
