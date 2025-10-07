Gymnasielärare i engelska och svenska, Anderstorpsgymnasiet
Är du den som ser potentialen i varje elev och drivs av att väcka nyfikenhet för språk och kommunikation? Då kan det här vara ditt nästa uppdrag. Vi söker en engagerad gymnasielärare i engelska och svenska till ett vikariat på Anderstorpsgymnasiet, som sträcker sig fram till juni 2026.
Här får du inspirera ungdomar att uttrycka sig, förstå världen och utveckla sina idéer - både i tal och skrift. Du blir en viktig del av ett kollegium som värdesätter samarbete, trygghet och lärglädje, och får använda din kreativitet för att skapa undervisning som gör skillnad - varje dag.
DIN ROLL
I den här rollen planerar, genomför och utvärderar du undervisning i engelska och svenska. Du utgår från läroplan och andra styrdokument och omsätter dem till en undervisning som engagerar och ger eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Du bidrar också till skolans utveckling genom samarbete i arbetslaget och delaktighet i pedagogiska diskussioner.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För att lyckas i rollen behöver du ha en fullständig gymnasieexamen och erfarenhet av att arbeta som lärare. Det är en fördel om du har en eftergymnasial utbildning inom pedagogik, antingen pågående eller avslutad. Det är också meriterande om du har lärarlegitimation med behörighet i engelska och svenska.
Du har mycket god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift, och kan anpassa ditt budskap efter olika målgrupper. Digital kompetens och grundläggande IT-kunskaper är en självklar del av din vardag.
Som person är du strukturerad och målmedveten, med förmåga att planera, prioritera och slutföra det du påbörjat. Du hanterar stress på ett lugnt och konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör även i pressade situationer. Dessutom är du hänsynstagande och lyhörd, med lätthet att sätta dig in i andras perspektiv. Din samarbetsförmåga gör att du prestigelöst hittar lösningar tillsammans med andra - alltid med fokus på det gemensamma målet.
DIN NYA ARBETSPLATS
På Anderstorpsgymnasiet blir du en del av en arbetsplats där vi värdesätter engagemang, trygghet och utveckling. Varje dag möts omkring 1000 elever och 170 medarbetare här, och tillsammans skapar vi en inkluderande miljö präglad av mångfald, respekt och ett gott arbetsklimat. Här finns ett engagerat kollegium och en arbetsgivare som ser värdet i att kombinera lärande, utveckling och omsorg.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
