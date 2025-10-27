Gymnasielärare i engelska och svenska - Rosendalsgymnasiet
2025-10-27
Är du legitimerad gymnasielärare med behörighet att undervisa i engelska och svenska? Vill du arbeta som lärare på en kommunal gymnasieskola i Uppsala där det finns ett stort engagemang hos elever och personal och där fokus ligger på att tillsammans främja elevernas lärande? Då ska du läsa vidare och söka tjänsten hos oss på Rosendalsgymnasiet redan idag!
Rosendalsgymnasiet är en kommunal gymnasieskola där det finns ett stort engagemang hos såväl elever som personal, där vi samarbetar inom arbetslag för progressionen i utbildningen samt inom ämnet för utveckling av undervisningen för att främja elevernas lärande och en positiv lärmiljö. Skolan är belägen nära Biomedicinskt centrum i en expansiv del av staden. Gymnasieskolan har idag cirka 900 elever fördelade på tre program: naturvetenskapsprogrammet (NA), samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och introduktionsprogrammen (IMS och IMA).
Beskrivning av arbetsuppgifter
I det här uppdraget ingår att planera och genomföra undervisning enligt läroplanen där du undervisar i engelska och svenska. I tjänsten ingår också mentorskap på SA. Du anpassar din undervisning utifrån individens och gruppens behov och förutsättningar och arbetar formativt för att gynna lärandet. Du samarbetar med övrig skolpersonal för att skapa en positiv lärmiljö och en bra arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-10-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i både engelska och svenska eller enbart engelska alternativt svenska på gymnasienivå. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Har du erfarenhet av att ha undervisat på gymnasiet i engelska och svenska ses det som meriterande.
Som person är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har en god ledarskapsförmåga och är bra på att skapa engagemang och delaktighet. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört om smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Thomas Winquist, programrektor, 018-727 33 10.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Christoffer Gille, 018-726 13 34.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2025-04782". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Programrektor
Thomas Winquist 018-727 33 10 Jobbnummer
9576623