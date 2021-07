Gymnasielärare i engelska och religion - Kunskapsskolan I Sverige AB - Gymnasielärarjobb i Göteborg

Kunskapsskolan I Sverige AB / Gymnasielärarjobb / Göteborg2021-07-03Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasieskolor och vuxen- och företagsutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Kunskapsskolans första grundskolor startades år 2000 och idag går drygt 14 500 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna.Vår vision är att ge nästa generation de bästa förutsättningarna att forma morgondagens samhälle. Vi erbjuder en gymnasieutbildning som förbereder eleverna för högre studier och livet i stort. Våra skolor kännetecknas av ett stort kunskapsfokus, men också av att stor vikt läggs vid elevernas personliga utveckling. Unikt för oss är studiecoachningen som alla elever får, som bidrar till en högre måluppfyllelse och nära relationer mellan lärare och elever på skolan.Kunskapsgymnasiet Göteborg söker en legitimerad lärare med behörighet i engelska och religion.Kunskapsgymnasiet Göteborg är en gymnasieskola med (NA, SA, EK och TE). Skolan har idag cirka 350 elever. Skolan startade 2001 och är beläget i vackra Gårda endast ett stenkast från spårvagnshållplatser.Vi söker nu legitimerade lärare med behörighet i engelska och religion. I ditt uppdrag kommer du att samarbeta med andra pedagoger inom ditt ämne. Tjänsten är ett vikariat på heltid under höstterminen, med chans till förlängning.Vi arbetar fokuserat med närheten till eleverna. Förutom att vara ämneslärare har du också rollen som studiecoach för en grupp elever. Fokus för studiecoachningen är ledarskap på individ-, grupp och samhällsnivå, detta arbetar vi också med inom kurserna.På Kunskapsgymnasiet arbetar vi i lag i olika konstellationer. Vi har arbetslag, programlag och ämneslag där du samarbetar med kollegor kring utmaningar, frågeställningar, planering och kollegialt lärande. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.För att underlätta för dig i ditt arbete samt frigöra tid så samlar vi vårt undervisningsmaterial samt digitala läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten. Där kan du ta del av andra lärares planeringar och uppgifter.KvalifikationerSom sökande ska du vara legitimerad och är väl förtrogen med läroplan och styrdokument för gymnasieskola.Meriterande kvalifikationerVi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och handledning på gymnasiet. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och föräldrar och är lösningsfokuserad.Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din relationella förmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.Arbetstid och varaktighetTjänsten är ett vikariat på heltid under höstterminen, med chans till förlängning.RekryteringsprocessenAnsökan sker via länken nedan senast den 15/8 2021. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.Vid frågor kontaktaRektor Patric Fosshammar0733137130Mer information på www.kunskapsskolan.se Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär.Varaktighet, arbetstid2021-07-03Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-15Kunskapsskolan i Sverige AB5845223