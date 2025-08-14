Gymnasielärare i engelska och historia, 60 %, längre vikariat
2025-08-14
Lunds Fordonstekniska Gymnasium är en fristående gymnasieskola på Gastelyckan i Lund med ca 70 elever som sedan 2003 utbildar blivande personbilstekniker inom Fordons- och transportprogrammet.
Nu söker vi en engagerad lärare i engelska och historia då vår lärare ska vara föräldraledig. Föräldraledigheten börjar under andra halvan av HT 25 och kommer att vara under VT 26 samt under HT 26. Tillhörande arbetsuppgifter, förutom undervisning och planering, är mentorskap och samverkan med kollegor i arbetslag. Du har stor frihet att utforma din undervisning på ett sätt som utvecklar och utmanar dina elever.
Vi söker dig som har lärarexamen och legitimation med behörighet att undervisa i engelska och historia på gymnasienivå. Tjänsten är på 60 % med start enligt överenskommelse, dock gärna under oktober/november 2025.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att undervisa elever på gymnasiets yrkesprogram.
Som person är du organiserad, engagerad, flexibel, har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Du är en naturlig ledare i klassrummet och kan både uppmuntra och utmana eleverna. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Intervjuer sker löpande, skicka gärna in ansökan så snart som möjligt.
Skicka din ansökan till rektor Daniela Cvetanovski, daniela@lftg.se
. Har du frågor är du välkommen att ringa 0707-22 29 66
Läs mer på www.lftg.se
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
E-post: daniela@lftg.se Arbetsgivarens referens
Rektor
daniela@lftg.se 0707222966
