Gymnasielärare i engelska och filosofi
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2026-06-29
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Brinner du för individen?
Att arbeta som lärare på Klara Teoretiska Gymnasium innebär att vara en del av en skola som verkligen ser och sätter eleven i centrum. Vi kallar det "edyoucation" – ett tillvägagångssätt som fokuserar på teoretisk kunskap och på att utveckla elevernas personliga färdigheter, sociala kompetens och emotionella intelligens. Som lärare hos oss får du möjlighet att vara en nyckelspelare i den här utvecklingen, där din insats bidrar till att motivera och inspirera eleverna att nå sin fulla potential.
Det här är Klara Teoretiska Gymnasium Sollentuna
Klara teoretiska gymnasium Sollentuna är en fristående gymnasieskola belägen nära stationen och Sollentuna centrum med ca 210 elever och 21 medarbetare. Skolan erbjuder tre högskoleförberedande program Ekonomi-, Samhälls- och Naturprogrammet.
Det här söker vi
Vi söker dig som är legitimerad lärare, behörig att undervisa i engelska och filosofi på gymnasienivå samt har erfarenhet av undervisning på gymnasiet.
Du har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera elever till lärande utifrån deras olika förutsättningar, kan variera din undervisning genom att erbjuda olika innehåll och du är bra på att skapa arbetsro. Vidare har du lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever och är van att ha föräldrakontakter. Du kommer att ingå i ett arbetslag och värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper. Det innebär att du alltid strävar efter att utveckla din undervisning och bidra till det kollegiala lärandet. I tjänsten ingår även mentorskap.
Det här erbjuder vi dig
På KLARA är vi övertygade om att en trygg, peppande och direkt kommunikation är grunden för en positiv lärmiljö. Vi tror också att ditt arbete inte bara handlar om att förmedla kunskap, utan om att hjälpa varje elev att navigera i livet med självförtroende och ansvar. Här coachar du eleverna att klara sina studier och motiverar dem till vad framtiden har att erbjuda.
Att vara en del av vårt team innebär också att du får arbeta i en miljö som prioriterar både din och elevernas utveckling. Vi erbjuder en trygg och stöttande arbetsmiljö där dina idéer och din kreativitet värderas högt.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Övrig information:
Tjänsten är ett vikariat på deltid till och med den 18/6-27, tillträde den 31/8 eller enligt överenskommelse.
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Kontaktperson:
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Carolyn McKenzie, tf rektor via mejl carolyn.mckenzie@klaragymnasium.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut. Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
191 47 SOLLENTUNA Arbetsplats
Klara Teoretiska Gymnasium Kontakt
Rekryterare
Carolyn McKenzie carolyn.mckenzie@klaragymnasium.se Jobbnummer
9982418