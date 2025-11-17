Gymnasielärare i Engelska, gärna i kombination med Svenska
Om jobbet
På Östrabo 1 vid Uddevalla gymnasieskola finns Teknikprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.
Här finns engagerade, erfarna och välutbildade lärare som medverkar till att ge våra ca 650 elever en god utbildning. Tjänsten kommer att kunna innefatta undervisning på alla program inom skolhuset.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Undervisning i ämnet Engelska samt ytterligare något ämne, här ser vi helst Svenska.
Mentorskap, 2 kollegor delar på uppdraget för en klass.
Samarbete i arbetslag och ämnesgrupper.
Du kommer även att samarbeta med skolans övriga lärarkollegium.
Vi söker dig som
Är behörig att undervisa Engelska och ytterligare ämne, gärna Svenska, på gymnasienivå.
Har förmågan att bygga relationer med både elever och kollegor.
Är strukturerad vilket du visar genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, både enskilt och i grupp.
Är lösningsfokuserad och bidrar till gruppens utveckling. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Kvalifikationer
Du är legitimerad gymnasielärare i Engelska och annat ämne, helst Svenska. Övrig information
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande. Välkommen med din ansökan redan idag!
