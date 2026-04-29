Gymnasielärare i engelska, Anderstorpsgymnasiet
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Gymnasielärarjobb / Skellefteå Visa alla gymnasielärarjobb i Skellefteå
2026-04-29
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå
er).
Brinner du för språk och vill ge elever verktyg att förstå, uttrycka sig och ta plats i världen? Då kan det här vara ditt nästa steg. På Anderstorpsgymnasiet vill vi väcka nyfikenhet för engelska och skapa undervisning som känns relevant - både här och nu och inför framtiden. Nu söker vi en gymnasielärare i engelska som vill göra skillnad på riktigt.
DIN ROLL
Som gymnasielärare i engelska planerar, genomför och följer du upp undervisningen på gymnasial nivå. Du gör språket levande och begripligt och skapar undervisning där eleverna får utveckla sin kommunikativa förmåga - i tal, skrift och förståelse.
Du hjälper eleverna att våga uttrycka sig, resonera, analysera och använda engelskan i olika sammanhang. Genom ditt sätt att undervisa skapar du engagemang och visar hur språket öppnar dörrar till studier, arbete och omvärld.
Du ingår i ett arbetslag där ni samarbetar tätt, delar erfarenheter och utvecklar undervisningen tillsammans. I rollen ingår även mentorskap, där du följer en elevgrupp över tid och bidrar till trygghet, struktur och motivation i elevernas skolvardag.
I din vardag möter du elever med olika behov och förutsättningar. Du bygger relationer som skapar tillit och studiero och är en tydlig och närvarande vuxen som både stöttar och utmanar.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i engelska på gymnasienivå. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift och kan anpassa din kommunikation efter elevernas olika förutsättningar.
Du är trygg i att använda digitala verktyg och lärplattformar som en naturlig del av undervisningen. Du är också förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i ditt dagliga arbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning på gymnasiet eller behörighet i ytterligare ämne. Vi välkomnar även dig som är i början av din lärarkarriär och vill utvecklas tillsammans med kollegor och elever.
Som person är du strukturerad och skapar tydlighet i din undervisning. Du är stabil även när tempot varierar och förutsättningarna förändras. Du samarbetar gärna med andra och möter elever med engagemang, lyhördhet och ett genuint intresse för deras utveckling.
DIN NYA ARBETSPLATS
På Anderstorpsgymnasiet blir du en del av en kreativ plats för lärande där trygghet, engagemang och öppenhet står i centrum. Här möts varje dag omkring 1000 elever och 170 medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, vilket skapar en positiv mångfald och ett gott arbetsklimat.
Du kommer till ett arbetslag där vi samarbetar nära, delar erfarenheter och utvecklar undervisningen tillsammans. Vi tror på tillit, professionellt ansvar och ett klimat där det är naturligt att både bidra och be om stöd.
Här får du möjlighet att påverka din undervisning och vara med och utveckla verksamheten, samtidigt som du har kollegor runt dig som vill samma sak - att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande och utveckling.
Som medarbetare i Skellefteå kommun är du dessutom med och formar framtidens samhälle. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och en arbetsplats där du får göra skillnad - varje dag.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner och se lönestatistik för olika yrkesroller i kommunen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "715581".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
)
931 85 SKELLEFTEÅ
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad
Biträdande rektor
Lina Varg 0910-73 50 00
9881457