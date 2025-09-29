Gymnasielärare i ekonomiska och juridiska ämnen
Kristinehamns kommun, Gymnasieskola / Gymnasielärarjobb / Kristinehamn Visa alla gymnasielärarjobb i Kristinehamn
2025-09-29
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristinehamns kommun, Gymnasieskola i Kristinehamn
Vill du arbeta i en kommun som kombinerar närhet, innovation och livskvalitet? Kristinehamns vision är att vara den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen - en plats där människor möts med omtanke, där idéer får växa och där vardagen är nära både vatten och natur.
Välkommen hit, välkommen till Brogymnasiet!
Brogymnasiet i Kristinehamn har ett bett utbud av program så som EE, EK, FT, FS, IN, NA, SA, TA, TE, VO, IM samt Anpassad gymnasieskola.
Skolan har två resursenheter och en väl utvecklad elevhälsoorganisation med specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare samt kontinuerligt samarbete med skolpsykologer och skolläkare.
Vårt mål är att skolans elever ska få ett trevligt och personligt bemötande och alltid möta professionella och kompetenta lärare för att nå bästa möjliga resultat. Skolans utvecklingsarbete för att öka och höja elevernas måluppfyllelse har gett goda resultat. Våra metoder för hög måluppfyllelse är differentierad undervisning, språkutvecklande arbetssätt, kollegialt lärande samt tidiga insatser till elever i behov av stöd.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som gymnasielärare hos oss kommer du att undervisa i ekonomi och juridik, främst inom Ekonomiprogrammet samt relevanta ämnen och kurser på Försäljnings- och serviceprogrammet. Du blir en viktig del i vårt arbete med entreprenöriellt lärande, där vi har ett nära samarbete med Närsam och UF Värmland.
Du ansvarar för att:
* Kommunicera tydliga mål med undervisningen
* planera och genomföra undervisning som är differentierad utifrån elevernas behov
* tydliggöra bedömning och skapa förståelse för kunskapskrav
* skapa en trygg, inkluderande och motiverande lärandemiljö
* stödja elevernas kunskapsutveckling genom varierade arbetssätt
* bidra aktivt i både arbetslaget och ämneslaget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i ekonomi och juridik på gymnasiet. Tjänsten innebär undervisning på Ekonomiprogrammet och ämnen eller kurser på Försäljning- och serviceprogrammet. Skolan har ett gott samarbete med Närsam och UF Värmland och ser ung företagsamhet som en viktig del i entreprenöriellt lärande.
Som lärare har du god förmåga att kommunicera målen med undervisningen, att tydliggöra din bedömning för eleverna samt planerar och differentierar undervisningen för våra elever. Du skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö samt stödjer, motiverar och stimulerar elevernas kunskapsutveckling genom varierande arbetssätt utifrån deras individuella förutsättningar.
Du behöver ha goda kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt erfarenheter av motivationshöjande arbete. Bemötande och förhållningssätt är viktiga egenskaper som vi värdesätter högt.
Vi tror att du har engagemang, förmåga att motivera och drivs av att förmedla dina kunskaper till elever. Du är strukturerad, drivande och en tydlig ledare i klassrummet. Du är också en viktig roll i både arbetslaget och ämneslaget. Vi vill att du, vid en eventuell intervju, beskriver dina egenskaper som pedagogisk ledare och hur du arbetar med motivation och differentierad undervisning. Vi vill gärna att du beskriver hur just du blir en viktig roll i skolans arbete för hög måluppfyllelse.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För tillsvidareanställning krävs legitimation.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280281". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns kommun
(org.nr 212000-1868), http://www.kristinehamn.se/barnomsorg-och-utbildning/gymnasieskola/brogymnasiet/ Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Gymnasieskola Kontakt
Rektor
Jennifer Andersson jennifer.andersson1@kristinehamn.se 0550-883 12 Jobbnummer
9531665