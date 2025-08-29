Gymnasielärare i ekonomiska ämnen till Per Brahegymnasiet
2025-08-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns?
Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Välkommen till oss
Per Brahegymnasiet (PB) är en skola som är innovativ och nytänkande, men som också vilar på en historisk grund och som värnar om sina traditioner. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas. Skolan har ca 1500 elever och 150 medarbetare och är vackert beläget mitt i centrala Jönköping. De högskoleförberedande utbildningarna som vi erbjuder är EK, ES, IB, NA och SA. Skolan är organiserad i fyra rektorsområden med gemensamma stödfunktioner.
På PB blir du en del av stans bästa och mest engagerade kollegium som motiverar, inspirerar och utmanar eleverna. Det skapar förutsättningar för en riktigt bra skola, där vi bygger kunskap och erfarenhet, som eleverna har nytta av resten av livet. Vår profil präglas av kreativitet och engagemang med ett internationellt fokus.
Vi behöver nu förstärka vårt team - är du den vi söker?
Ditt nya jobb
Du kommer att undervisa i ekonomiska ämnen. I tjänsten ingår mentorskap samt att ta del av och ansvar för de arbetsuppgifter som finns inom programarbetslag och pedagogisk utvecklingsgrupp. Du kommer i stor utsträckning tillsammans med kollegor och elever, planera och genomföra den pedagogiska verksamheten. I det verkar ni för att få eleverna att ta egna initiativ och ansvar för sitt lärande.
Din kompetens
Vi söker dig som har lärarexamen och lärarlegitimation för gymnasiet i ekonomiska ämnen. Du har lätt för att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi fäster stor vikt vid förmågan att se möjlighet till förbättring och utveckling av vår verksamhet. Jönköpings kommun använder flera lärplattformar, därför förväntas du även ha vana och kunskap att hantera IKT-verktyg.
Våra förväntningar på dig som lärare är att:
- Du ser utvecklingsarbete och kollegialt lärande som en självklar del i din profession
- Du har förmågan att möta eleverna utifrån deras olika behov och förutsättningar för lärande
- Du har förmåga att intressera, entusiasmera och engagera elever
- Du ser din undervisning som en del i helheten att eleven når sina mål
- Du är trygg i att arbeta över professionsgränser och nyfiken på att tillsammans med kollegor undersöka vår undervisning och anpassa den för att optimera möjligheterna för eleverna att lära
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat from 2025-11-10 eller enligt överenskommelse och sträcker sig t.om 2026-06-18, med möjlighet till förlängning.
80% av tjänsten är belagd i ekonomiska ämnen på Per Brahegymnasiet, resterande 20% kan komma att beläggas på annan skola inom Jönköpings kommun. Även önskad deltidstjänst på 80% kan vara möjligt.
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vid anställning i Jönköpings kommun krävs att du styrker ditt medborgarskap i Sverige.
Ha gärna handlingar som styrker det förberett till eventuell intervju, såsom pass, nationellt ID-kort eller personbevis kombinerat med ID-handling.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut, så tveka inte att inkomma med din ansökan!
Vill du veta mer?
Kontakta angiven kontaktperson för annonsen eller sök upp en facklig företrädare via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
