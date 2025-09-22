Gymnasielärare i ekonomiämnen till Alströmergymnasiet
Alingsås kommun, Utbildning / Gymnasielärarjobb / Alingsås Visa alla gymnasielärarjobb i Alingsås
2025-09-22
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås kommun, Utbildning i Alingsås
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Alströmergymnasiet i Alingsås kommun är en gymnasieskola med cirka 1250 elever fördelade på 11 nationella program, anpassad gymnasieskola samt introduktionsprogrammen där också språkklasser för nyanlända elever ingår. Utbildningsverksamheten är indelad i sju sektorer med en rektor som chef i varje sektor och tillsammans är vi drygt 220 medarbetare.
Utbildningsverksamheten står ständigt inför nya, men också återkommande utmaningar. I Alingsås kommun strävar Kultur- och utbildningsnämnden efter att skapa en skola som rustar eleverna med de bästa förutsättningarna för det fortsatta livet efter skoltiden. På organisationsnivå innebär det ett medvetet och metodiskt arbete för att bli en aktör som inte bara följer skolutvecklingens senaste trender, utan också en aktör som aktivt deltar i det innovativa och kunskapsintensiva arbetet med att ta dagens skola in i framtiden.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• En kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Alströmergymnasiet växer och vi söker därför nya medarbetare. Vid Alströmergymnasiet i Alingsås pågår ett aktivt arbete med utveckling av utbildningarna i linje med gymnasiereformen Gy25, värdegrund utifrån ny läroplan samt fortsatt digital agenda. Vi behöver stärka vår organisation och söker därför lärare i ekonomiämnen, gärna i kombination med annat ämne till vårt ekonomiprogram.
I ditt uppdrag som lärare på Alströmergymnasiet bidrar du till att ytterligare fördjupa det pedagogiska arbetet med att föra skolan in i framtiden. Våra elever ska alltid vara trygga i att på Alströmergymnasiet erbjuds en undervisning som stärker dem i att förverkliga sig själva och sina livsmål. Du har tillsammans med kollegor ansvar för att planera, leda, genomföra och utvärdera din undervisning. Du kommer även att arbeta med förbättringar och utveckling i linje med aktuell forskning och systematiskt kvalitetsarbete. I tjänsten ingår mentorskap.
Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa en trygg och stimulerande arbetsmiljö, där både elever och vuxna trivs och har möjlighet att utvecklas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och behörighet att undervisa i ekonomi på gymnasienivå. Du är målinriktad, har en god pedagogisk förmåga samt kan inspirera och engagera våra elever. Du kommer ingå i ett engagerat arbetslag och behöver därför trivas i en miljö som präglas av nära samarbete.
God digital kompetens är en merit. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande roll.
För att lyckas i rollen som lärare här hos oss är du flexibel och har förmåga att se möjligheter framför hinder. Du skapar goda relationer och kan anpassa din undervisning utifrån elevernas behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278463". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553) Arbetsplats
Alingsås kommun, Utbildning Kontakt
Programledare ekonomiarbetslaget
Mattias Wiktorson mattias.wiktorson@alingsas.se Jobbnummer
9518987