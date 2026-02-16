Gymnasielärare i Design samt andra relevanta teknikämnen
Gislaveds kommun / Gymnasielärarjobb / Gislaved Visa alla gymnasielärarjobb i Gislaved
2026-02-16
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-16Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun förutsätts du vara en aktiv del av din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Gislaveds Gymnasium är uppdelad på tre sektorer. Tjänsten kommer i huvudsak vara på Innovationssektorn.Dina arbetsuppgifter
Undervisning framförallt i Designkurser men även i andra relevanta kurser på Teknikprogrammet samt övriga lärararbetsuppgifter. Du kommer att driva och utveckla vår inriktning mot design på Teknikprogrammet.Kvalifikationer
Lärarutbildning i designämnet samt andra relevanta ämnen. Om du inte har lärarlegitimation nu önskar vi att du har en vilja och ambitioner att skaffa dig behörigheten.
Erfarenhet av arbete eller undervisning i design är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling är viktig. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor på den egna arbetsplatsen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet och har elevernas utveckling och gott bemötande av elever och vårdnadshavare, i fokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/27". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Gislaveds Gymnasium, Teknisk sektor Kontakt
Gabriella Persson 0371-485051 Jobbnummer
9743337