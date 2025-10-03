Gymnasielärare i Biologi och Naturkunskap på Einar Hansengymnasiet
Folkuniversitetet är ett studieförbund med en såväl nationell som internationell verksamhet omfattande folkbildning, skolor samt uppdragsutbildning för organisationer, myndigheter och företag. Vi är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Vi utvecklar vår verksamhet i nära samarbete med universiteten.
Vi söker till Folkuniversitetets gymnasieskola Einar Hansengymnasiet
Gymnasielärare i Biologi och Naturkunskap 50% vikariat läsåret 25/26, med placering i Malmö
Folkuniversitetet präglas av idén om att ge människor förutsättningar för ett rikare liv genom kunskap och skapande. Nu söker vi dig som brinner lika mycket som vi för denna uppgift, och som med engagemang, kompetens och intresse för ungdomar tar dig an uppgiften som lärare vår gymnasieskola mitt i centrala Malmö.
På skolan finns en anda som är viktig att förvalta. Den handlar om vikten av att få vara den man är, att synas, att bli lyssnad till. Det ska helt enkelt vara roligt att komma till skolan, oavsett om man jobbar där som elev eller som anställd.
Vi har under läsåret 2025/26 ett behov av en lärare som kan undervisa i Biologi och Naturkunskap på 50%. I tjänsten ingår även mentorskap. Tjänsten kan förlängas.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en dynamisk arbetsplats med engagerade människor. Du får också jobba på en fristående skola vars huvudman inte har några särintressen - vare sig politiska, religiösa, fackliga eller ekonomiska. I arbetet ingår att planera och bedriva undervisning enligt gällande läroplan samt inom yrket förekommande arbetsuppgifter.
Vår förväntan på dig:
• Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Biologi och Naturkunskap för gymnasiet.
• Du har erfarenhet av att undervisa ungdomar
• Du är engagerad, flexibel och har ett modernt tänk kring undervisning
• Du har tydligt elevfokus och drivs av att se ungdomar utvecklas
• Du trivs och utvecklas med kollegor och arbete i ämneslag varför god samarbetsförmåga är viktig.
• Du bidrar till vår Folkuniversitetsanda med entusiasm och positivt tänkande!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För tjänsten gäller:
Tjänsten är ett visstidsanställningunder läsåre 2025/26 med möjlighet till förlängning. 50%, tre dagar i veckan. Ferietjänst. Placeringsort är Malmö.
Frågor om tjänsten
Kontakta rektor Veronica Josefsson eller biträdande rektor Mark Potter:veronica.josefsson@folkuniversitetet.se
eller på telefon 040-6918331mark.potter@folkuniversitetet.se
eller på telefon 040-691 83 63.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag för ansökan är den 19 oktober 2025, men rekryteringsprocessen kan påbörjas tidigare. Vänligen respektera att ansökningar tas endast emot via vårt e-rekryteringsverktyg. Ersättning
