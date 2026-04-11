Gymnasielärare i allmänna ämnen till Kungsgårdsgymnasiet
Är du redo att bidra med din kompetens i ett spännande och utvecklande läraruppdrag på Kungsgårdsgymnasiets yrkesprogram? Vi söker en skicklig och driven lärare i svenska i kombination med engelska eller so-ämnen. Kanske är det just du som är rätt person för jobbet!
Vilka är vi?
På Kungsgårdsgymnasiet formar vi framtidens arbetskraft och stimulerar ca 650 elever till att utveckla sin kreativitet och entreprenöriella förmåga för framtiden. Skolan drivs av tre skolledare och ca 80 medarbetare. Kungsgårdsgymnasiet erbjuder utbildningar inom programmen EK, RL, HV/FR, IM samt Anpassad gymnasieskola inom hotell, restaurang och bageri.
I utbildningskontorets verksamhet har vi barns och ungas utveckling och lärande i fokus. Vi ser på individen ur ett 1-20 årsperspektiv och utgår från barns och ungas individuella förutsättningar och behov. Varje barn och elev lyckas och får en god start i att utveckla ett livslångt lärande.
Det åstadkommer vi tillsammans genom framgångsrik undervisning, höga förväntningar på oss själva och varandra, respektfulla relationer och trygg arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-04-11Arbetsuppgifter
Din arbetsplats och lagtillhörighet finns i Ståhlboms Kvarn, där Kungsgårdsgymnasiets yrkesprogram är lokaliserade. Arbetslaget på Frisör- och stylistprogrammet, som du kommer tillhöra, består av 8 personer och är en mix av yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen.
Uppdraget innebär undervisning i svenska och engelska alternativt so-ämnen, på frisör- och stylistprogrammet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet. Du ansvarar för undervisning och resultat i dina ämnen och deltar aktivt för att utveckla arbetssätt och/eller vidmakthålla gynnsamma rutiner som leder till att elevernas lärande når längre. För att skapa helheter i undervisningen och motivation hos eleverna samarbetar du ämnesöverskridande med andra lärarkollegor. Vi hoppas att du ser möjligheterna i vad det kan innebära att leda dessa processer med blivande kockar, stylister, servitörer, bagare och frisörer.
I läraruppdraget ingår mentorskap för en klass tillsammans med en kollega. Lärare och elevhälsopersonal samarbetar tätt, med korta kommunikationsvägar och flexibilitet, för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt och må så bra som möjligt i sin skolvardag. Som lärare på Kungsgårdsgymnasiet undervisar du med pedagogisk skicklighet och stort fokus på att stärka elevernas självförtroende, lärande och måluppfyllelse. Du är en förebild och given samarbetspartner för kollegor, du uppmuntrar andra och medverkar till att hela arbetsgruppens kollegiala lärande.
Eleverna hos oss ska känna sig inkluderade, sedda och utmanade. Vi arbetar kontinuerligt med att kartlägga och utvärdera undervisningen som en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det förutsätter tillit och transparens i arbetsgruppen, att du vill vara med och bidra till utveckling och ett genuint samarbetsklimat.
Vem är du?
Vi söker dig som har lärarlegitimation i svenska i kombination med engelska alternativt so-ämnen, för undervisning på gymnasiet. Du har erfarenhet av att framgångsrikt leda lärandeprocesser för elever på yrkesprogram och/eller grundskolan.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och strukturerar ditt arbete så att det finns en tydlig röd tråd från läroplanens inledande delar, ämnesplaner och lektionsplaneringar till resultat, utvärdering och analys. Att skapa undervisningssammanhang som kopplas till elevernas examensmål är självklart för dig och du har mycket god förmåga att samarbeta med lärare och annan personal över arbetslagsgränserna. Att arbeta med och självständigt utforska digital teknik är inget hinder för dig.
Som person är en av dina främsta styrkor att planera och organisera undervisningen på ett sådant sätt att eleverna entusiasmeras och får en ökad tillit till sin förmåga, vilket leder till att de utvecklas och når längre. Du är skicklig på att anpassa och variera efter behov och situation. Du motiverar eleverna i deras lärande och kommunicerar på ett positivt och professionellt sätt kring elevernas utveckling. Du tror på eleven och visar det aktivt i varje möte och beslut.
Du är systematisk, dokumenterar i våra system och fullföljer dina uppdrag. Du är stresstålig och har lätt för att hantera ändringar som förekommer i arbetet. Du förkovrar dig kontinuerligt inom pedagogik och didaktik samt håller dig uppdaterad med aktuell forskning. Vi söker dig som är en god förebild, sprider glädje och har förmåga att lyfta andra!
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, ferietjänst
Tillträdesdatum: 7 augusti
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 30 april
Kontakt: Rektor Cecilia Gleisner, 011-15 33 73, mailto:cecilia.gleisner@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
