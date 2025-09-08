Gymnasielärare Filosofi och Psykologi
2025-09-08
Vi är gymnasiet där du möts av ett hej, där ingen försvinner i mängden och där varje relation räknas. Här börjar elever som är nyfikna på något nytt, och som vill utforska framtiden tillsammans. De får jobba med internationalisering, kunna välja att starta UF-företag oavsett program och gå i en skola där alla känner alla. Varbergs Enskilda Gymnasieskola är ett gymnasium där varje relation räknas.
Ditt uppdrag:
Vi erbjuder nu en tjänst på 25-30% för undervisning i Filosofi och Psykologi. Tjänsten är en visstidsanställning tom juni 2026.
I första hand söker vi dig som är legitimerad och behörig gymnasielärare i filosofi och psykologi. Vi söker dig med ett stort personligt engagemang och du ska ha ett relationellt förhållningssätt där eleverna är i fokus. Vi värdesätter att du är öppen för samarbete, trivs med att vara en del av ett kollegium och gärna bidra till skolans utveckling.
Du är varmt välkommen med din ansökan och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten maila rektor anna.ericsson@varbergsenskilda.se
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
