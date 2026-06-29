Gymnasielärare engelska och psykologi 50% till Nacka Enskilda Gymnasium
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2026-06-29
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Nacka Enskilda Gymnasium är en fristående gymnasieskola med fokus på hög akademisk kvalitet, nära relationer och en aktiv livsstil. Vi erbjuder Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet för elever som vill kombinera sina studier med ett starkt intresse för idrott, träning och hälsa.
Nu söker vi en engagerad och inspirerande lärare i engelska och psykologi som vill vara med och utveckla vår verksamhet och bidra till elevernas kunskapsutveckling och framtida möjligheter.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Du kommer att undervisa engelska i årskurs 1, 2 och 3 samt psykologi på Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Mentorskap ingår i tjänsten, liksom planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Du arbetar nära kollegor i arbetslag och bidrar aktivt till skolans fortsatta utveckling.
Vi välkomnar dig som har idéer och visioner kring undervisning, lärande och skolutveckling och som vill vara med och skapa en stimulerande och modern utbildningsmiljö.
Vi söker dig som
Har gymnasielärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i engelska och psykologi på gymnasiet.
Är en trygg och tydlig ledare i klassrummet.
Har ett genuint intresse för ungdomars lärande och utveckling.
Trivs med att samarbeta och bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Är ansvarstagande, flexibel, lösningsorienterad och engagerad.
Ser möjligheter i att arbeta ämnesövergripande och utveckla undervisningen tillsammans med kollegor.
Eftersom skolan har en tydlig idrottsprofil är egen erfarenhet eller ett intresse för idrott, träning och hälsa meriterande.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en personlig gymnasieskola där engagemang, gemenskap och utveckling står i centrum. Vi erbjuder en arbetsplats där du kan göra skillnad varje dag och vara med och forma framtidens utbildning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: jan.walther@jwam.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Engelska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Enskilda Gymnasium AB
(org.nr 556784-1977), http://www.nackaenskilda.se
Cylindervägen 4 (visa karta
)
131 26 NACKA STRAND Arbetsplats
Nacka Enskilda Gymnasium AB Jobbnummer
9983346