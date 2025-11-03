Gymnasielärare bygg & anläggning, Forslundagymnasiet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens åtaganden enligt skollagstiftning för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenskundervisning för invandrare.
Nämnden ansvarar även för arbetslivsinriktad rehabilitering samt för den kommunala flyktingmottagningen. Vi samverkar för att kommunens medborgare ska lära, utvecklas och kunna leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge framtidstro.
Forslundagymnasiet är en modern skola som jobbar med verkligheten som utgångspunkt. Vårt motto är: Vi gör det på riktigt. Skolan fokuserar på hållbart jordbruk, djur samt anläggningsutbildning Forslundagymnasiets elever får möjlighet att utbilda sig i sitt intresseområde i en trygg och kreativ miljö. Vi förbereder våra elever för ett yrkesliv efter gymnasiet eller vidare studier på högskola.
Vi erbjuder två yrkesprogram, naturbruksprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet -inriktning mark- och anläggning, som båda ger goda möjligheter till jobb efter utbildningen. Våra elevers möjlighet att nå goda resultat i en kreativ miljö med verkligheten som utgångpunkt är en viktig ledstjärna för alla som arbetar på Forslundagymnasiet.
Vi söker nu en gymnasielärare till bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning mark och anläggning!
Tjänsten avser en särskild visstidsanställning (SÄV), heltid, med planerad start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-06-19. Anställningen är tidsbegränsad, men möjlighet till fortsatt anställning kan finnas beroende på verksamhetens framtida behov.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Du tillhör ett arbetslag tillsammans med andra lärare som ansvarar för utbildningen för våra elever. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån läroplan och verksamhetens mål.
Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa en trygg, inkluderande och stöttande
lärmiljö, struktur och sammanhang för alla elever. Du är väl insatt i skolans styrdokument. Du
differentierar och varierar undervisningen utifrån elevernas behov. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter för att bidra till det kollegiala lärandet. En viktig del av lärarrollen är att bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Då undervisningen i hög grad baseras på diverse projekt, är samarbetsförmåga och lösningsfokus egenskaper som efterfrågas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Godkänd gymnasieutbildning inom mark- och anläggning
Yrkeserfarenhet inom mark- och anläggning
Erfarenhet av ungdomar och elever i behov av stöd
Obehindrade kunskaper i svenska i tal och skrift, samt goda engelskakunskaper
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
B-körkort
Svetsutbildning
Truckbehörighet
Då det finns pälsdjur på skolan bör du inte vara allergisk.
Tunga lyft kan förekomma.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
