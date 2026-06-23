Gymnasielärare bygg & anläggning, Forslundagymnasiet
Umeå kommun, Utbildning, Gymnasieskola, Forslundagymnasiet / Gymnasielärarjobb / Umeå Visa alla gymnasielärarjobb i Umeå
2026-06-23
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens åtaganden enligt skollagstiftning för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenskundervisning för invandrare. Nämnden ansvarar även för arbetslivsinriktad rehabilitering samt för den kommunala flyktingmottagningen. Vi samverkar för att kommunens medborgare ska lära, utvecklas och kunna leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge framtidstro.
Forslundagymnasiet är en modern skola som jobbar med verkligheten som utgångspunkt. Vårt motto är: Vi gör det på riktigt. Skolan fokuserar på hållbart jordbruk, djur samt anläggningsutbildning Forslundagymnasiets elever får möjlighet att utbilda sig i sitt intresseområde i en trygg och kreativ miljö. Vi förbereder våra elever för ett yrkesliv efter gymnasiet eller vidare studier på högskola.
Vi erbjuder två yrkesprogram, naturbruksprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet -inriktning mark- och anläggning, som båda ger goda möjligheter till jobb efter utbildningen. Våra elevers möjlighet att nå goda resultat i en kreativ miljö med verkligheten som utgångpunkt är en viktig ledstjärna för alla som arbetar på Forslundagymnasiet.
Vi söker nu en gymnasielärare till bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning mark och anläggning!
Anställningsinformation
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, heltid, med planerad start 2026-08-10.Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för utbildningen inom bygg- och anläggningsprogrammet. I rollen planerar, genomför och följer du upp undervisning utifrån läroplan och kursmål, med fokus på både praktiska och teoretiska moment.
Du arbetar aktivt för att utveckla det pedagogiska arbetet, skapar en trygg lärmiljö och stöttar elevernas kunskapsutveckling. I uppdraget ingår även samverkan med branschen samt ansvar för elevernas arbetsplatsförlagda lärande (APL).
Om dig
Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa en trygg, inkluderande och stöttande
lärmiljö, struktur och sammanhang för alla elever. Du är väl insatt i skolans styrdokument. Du
differentierar och varierar undervisningen utifrån elevernas behov. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter för att bidra till det kollegiala lärandet. En viktig del av lärarrollen är att bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Då undervisningen i hög grad baseras på diverse projekt, är samarbetsförmåga och lösningsfokus egenskaper som efterfrågas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Utbildning inom mark- och anläggning
Erfarenhet att arbete inom mark- och anläggning
Erfarenhet att arbete med ungdomar
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
B-körkort
Meriterande
Lärarutbildning
Kompetens att undervisa i maskinkörning såsom hjullastare och grävare
Kompetens i sten- och plattläggning
Då det finns pälsdjur på skolan bör du inte vara allergisk. Tunga lyft kan förekomma i arbetet.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå kommun, Utbildning, Gymnasieskola, Forslundagymnasiet Kontakt
Daniel Annelind, Sveriges Lärare daniel.annelind@umea.se 090-164932 Jobbnummer
9974162