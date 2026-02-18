Gymnasielärare Biologi, Naturkunskap
Lapplands Kommunalförbund / Gymnasielärarjobb / Kiruna Visa alla gymnasielärarjobb i Kiruna
2026-02-18
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lapplands Kommunalförbund i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
eller i hela Sverige
Lapplands kommunalförbund - Visar vägen
Lapplands Kommunalförbund är ett samarbete mellan kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala. Förbundet ansvarar för viktiga samhällsfunktioner inom gymnasieutbildning, vuxenutbildning, energi- och klimatrådgivning, upphandling samt personliga ombud. Inom förbundet arbetar omkring 350 medarbetare som tillsammans bidrar till att skapa värde för både individ och samhälle.
Vårt förbundskansli är decentraliserat, vilket ger dig flexibilitet att ha din stationeringsort i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk eller Pajala.
Vill du vara med och forma framtidens utbildning, bildning och kunskap? Hos oss blir du en del av en organisation som präglas av samarbete, kvalitet och samhällsnytta. Vi erbjuder en arbetsmiljö där kompetens och engagemang tas tillvara och där du får möjlighet att påverka och utvecklas.
Vi erbjuder dig som tar anställning inom Lapplands kommunalförbund bland annat:
• Friskvårdsförmån i form av friskvårdsersättning
• Friskvårdstimme
• Förmånscykel med bruttolöneavdrag
Lapplands Gymnasium Kiruna flyttade 2023 in i Hjalmar Lundbohmsskolan som är en nybyggd skola mitt i det nya centrala Kiruna. Vi söker en behörig gymnasielärare i Biologi och Naturkunskap. Även annan kombination kan vara av intresse inom Fysik och/eller Kemi.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Undervisning Biologi, Bioteknik på Naturvetenskapliga programmet samt Naturkunskap på våra nationella program.Kvalifikationer
Behörig Gymnasielärare inom ämnena samt lärarlegitimation.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306827/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lapplands Kommunalförbund
(org.nr 222000-0760) Arbetsplats
Lapplands kommunalförbund Kontakt
Rektor
Katarina Wedegren katarina.wedegren@lapplands.se 0730567773 Jobbnummer
9748814