Gymnasiechef till Kattegattgymnasiet
2026-01-02
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.
Vill du leda en gymnasieskola där kvalitet, tillit och samarbete är mer än ord - och där ditt ledarskap gör verklig skillnad? Som gymnasiechef för Kattegattgymnasiet får du möjlighet att ta ett helhetsansvar för en etablerad verksamhet med hög måluppfyllelse, samtidigt som du bidrar till utvecklingen av en likvärdig kommunal gymnasieskola i Halmstads kommun.
Uppdraget innebär att du leder genom andra chefer, sätter riktning och skapar förutsättningar för både stabil drift och långsiktig utveckling. Här finns ett tydligt mandat, men också ett stort förtroende för din professionella bedömning. Vi söker dig som vill påverka, som leder med tillit och som trivs i en roll där samverkan, dialog och målmedvetet arbete står i centrum.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Som gymnasiechef har du ett samlat ansvar för att leda Kattegattgymnasiet med fokus på hög måluppfyllelse, kvalitet och långsiktig hållbarhet. Du ansvarar för att förvaltningens grunduppdrag, planeringsdirektiv, budget och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål omsätts i tydlig lokal styrning och får genomslag i hela organisationen. I uppdraget ingår att leda och samordna både den dagliga driften och den strategiska utvecklingen av skolan, där du skapar stabila strukturer samtidigt som du driver utvecklingsarbete framåt.
Du leder genom andra chefer och har ett nära samarbete med rektorer och ledningsgrupp, med målet att skapa en utvecklingsinriktad och evidensbaserad verksamhet där elevernas progression och lärande står i centrum. Verksamheten ska präglas av trivsel, god arbetsmiljö och hälsa, samtidigt som goda studieresultat nås och följs upp systematiskt. En viktig del av ditt uppdrag är att leda med tillit, tydliggöra ansvar och skapa förutsättningar för rektorernas pedagogiska ledarskap.
Som gymnasiechef är du också en del av ett gemensamt ledarskap för Halmstads kommunala gymnasieskola. Tillsammans med de andra gymnasiecheferna driver du arbetet mot målet om en likvärdig gymnasieskola och bidrar till gemensam samordning och utveckling på skolhuvudmannanivå. Du har funktionsansvar inom områden som exempelvis digitalisering och administration, personalförsörjning och samverkan med högskolan samt kommunikation och marknadsföring.
I rollen ingår att aktivt bygga och vårda relationer med externa aktörer och leverantörer. Du fungerar som en möjliggörande och samordnande kraft i de samarbeten och projekt som drivs vid skolan, där du skapar förutsättningar för att initiativ kan utvecklas och ge resultat. Samtidigt identifierar du nya samverkansmöjligheter och bidrar till extern finansiering och omvärldsorienterat utvecklingsarbete, alltid med skolans och elevernas bästa i fokus. KvalifikationerKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av att leda andra chefer, exempelvis rektorer
Flerårig erfarenhet av chefsuppdrag inom gymnasial utbildningsverksamhet och god förståelse för den gymnasiala skolformen
Relevant högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig, med pedagogisk utbildning eller motsvarande
Meriterande:
Genomförd rektorsutbildning
Ledarskapsutbildning
Du är en trygg och närvarande ledare som skapar förtroende genom lyhördhet, tydlighet och tillit. Du har en god förmåga att hålla fokus på utbildningens resultatmål och arbetar uthålligt för att elever ska nå sin högsta potential. Som person har du lätt för att bygga relationer och nätverk och trivs i samverkan, både inom den egna organisationen och med externa aktörer. Kommunikation är ett naturligt verktyg för dig, och du skapar engagemang genom dialog och delaktighet. Du är omvärldsorienterad och nyfiken, med förmåga att omsätta nya perspektiv till konkret verksamhetsutveckling. Samtidigt har du modet att prioritera, fatta beslut och stå stadigt även i komplexa sammanhang.
Vi erbjuder dig
Hos Halmstads kommun får du trygghet och balans i arbetslivet. Vi har kollektivavtal och erbjuder möjlighet till löneväxling till pension och semesterväxling för ökad flexibilitet. Du har 25 semesterdagar fram till 39 års ålder, 31 dagar från 40 år och 32 dagar från 50 år.
Utöver detta erbjuder vi friskvårdsbidrag, tillgång till gym, hälsoinspiratörer samt hälsosamtal det år du fyller 40. Inom gymnasieskolan finns en kultur som värnar hållbarhet, flexibilitet och work-life balance - där du ges stort förtroende att själv planera ditt arbete utifrån verksamhetens behov och uppdragets prioriteringar.
Övrig information
Intervjuer för tjänsten är inplanerade v.4 20-21/1.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
