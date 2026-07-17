Gymmedarbetare på 50% till Fitness24Seven Västra Småland
Fitness 24seven AB / Fastighetsskötarjobb / Jönköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Jönköping
2026-07-17
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Gillar du att skapa synliga resultat och trivs med att ta ansvar för ditt eget arbete?
Som Gym Quality & Safety Coordinator på Fitness24Seven spelar du en avgörande roll i att leverera en fantastisk träningsupplevelse för våra medlemmar.
På Fitness24Seven har vi inga receptioner. Det här är därför inte en traditionell serviceroll, utan en praktisk roll där du håller gymmet i toppskick, ser till att allt fungerar som det ska och samtidigt är synlig ute på gymgolvet bland våra medlemmar. Perfekt för dig som gillar praktiskt arbete och vill få in fysisk aktivitet som en naturlig del av arbetsdagen.
👉Praktiskt information
Deltidstjänst 20 h/v (50%)
Tillsvidareanställning
Arbetstider: måndag, onsdag och fredag med ungefärliga arbetstider kl. 12:30–19.00, med viss flexibilitet.
Du kommer rotera mellan gymmen i Jönköping, Nässjö, Vetlanda (samt Värnamo vid behov)
Sista ansökningsdatum: 24 Juli
🛠️ Vad innebär jobbet?
Som gymmedarbetare på Fitness24Seven svänger det snabbt. Samtidigt som du underhåller ett söndrigt löpband dyker en medlem upp med en fråga om gymmet. Du är snabb på bollen och kan med enkelhet ge förstklassig service till medlemmen, och därefter återgå till att se till att löpbandet fungerar som det ska. I rollen som gymmedarbetare är dina primära arbetsuppgifter att:
Säkerställa att dina gym är tillgängliga, funktionella och fräscha (förflyttar dig mellan 2 gym per dag)
Organisera träningsutrustning och ställa tillbaka vikter (gratis träning!)
Underhålla maskiner (t.ex. skruva isär, rengöra och smörja)
Hantera enklare reparationer av maskiner och utrustning samt följa upp våra månadsvisa säkerhetsrapporter
Inventera och beställa förbrukningsvaror
Arrangera Öppet Hus där du finns tillgänglig för medlemmar
Hålla i gymintroduktion: visa nya medlemmar hur de använder maskiner och kommer igång med träningen
Enklare städning av träningsytor, omklädningsrum och toaletter utifrån behov (städbolag finns)
👤 Vem vi tror att du är
Som person gillar du att arbeta i en gymmiljö och i ett varierat tempo. Älskar du träning och hälsa är det ett stort plus! Vi söker dig som:
Trivs med ensamarbete och kan självständigt planera och prioritera ditt eget arbete
Arbetar strukturerat och gillar ordning och reda
Gillar problemlösning och är flexibel för att möta förändringar under dagens gång
Gillar att ha ett fysiskt jobb där du rör på dig och använder kroppen
Känner dig bekväm i sociala sammanhang, är tillmötesgående och professionell i mötet med medlemmar
📋 Kvalifikationer
Gymnasieexamen
Svenska och engelska i tal & skrift
Minst 18 år (ensamarbete förekommer)
⭐ Meriterande
Erfarenhet av service, fastighet eller underhåll
B-körkort
🎁 Några av våra förmåner
Gratis gymkort - Med ett guldmedlemskap
Rabatterat gymkort till en vän eller familjemedlem
Friskvårdsbidrag - Utöver ditt gratis guldmedlemskap
Vara med och hjälpa andra till ett hälsosammare liv - Varje dag
Event och konferenser
Sustinable Move (Välgörenhet på arbetstid)
👋 Hur går ansökan till?
För oss handlar det om att hitta rätt framtida kollega och ansökan handlar mer än om ett CV. Därför har vi gjort det enklare att ansöka där du kan välja mellan att antingen:
Ladda upp ditt CV
eller
Svara på frågor om din erfarenhet
Båda alternativen fungerar lika bra!
Vi har även skippat det personliga brevet och vill istället att du svarar på några korta frågor om dig själv. På så sätt slipper du gissa vad vi vill veta och kan fokusera på att visa vem du är.
TIPS: Vi ser många ansökningar skrivna med AI. Därför uppskattar vi extra mycket när du skriver med dina egna ord. Hellre ett stavfel än en text som inte känns som du.
💪 Om Fitness24Seven
Välkommen till Fitness24Seven och till en karriär där du är med och gör världen till en hälsosammare plats. Vi är träningsbranschens IKEA: vi erbjuder träning av hög kvalitet, tillgänglig för alla, till ett rimligt pris. Idag har vi närmare 300 anläggningar i 5 länder på 3 kontinenter, och vi fortsätter att växa.
På Fitness24Seven drivs vi av våra värderingar som genomsyrar hela företaget:
Long-term thinking: Vi fattar beslut med fokus på långsiktig hälsa och hållbar utveckling.
On the customers' terms: Vi finns till för våra medlemmar och skapar träning på deras villkor.
Learning organisation: Vi utvecklas genom att lära av varandra, dela kunskap och våga testa nytt.
Cooperation makes the team: Vi tror på styrkan i laget och når våra mål tillsammans.
Social responsibility: Vi arbetar aktivt med CSR och samarbetar bland annat med SOS Barnbyar och Esperanca Foundation i Colombia för att göra skillnad för människor i behov, både lokalt och globalt.
Vill du vara med och bidra till ett hälsosammare samhälle samtidigt som du utvecklas tillsammans med oss? Då kommer du att trivas här!
🌟 Ansök redan idag!
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
🙋♀️ Kontakt
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta recruitment@f24s.com
.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatoriskt drogtest och bakgrundskontroll vid nyanställning av personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8084979-2105187". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fitness 24Seven AB
(org.nr 556635-4626), https://careers.fitness24seven.com
Fitness24Seven (visa karta
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553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Fitness24Seven Jobbnummer
10005593