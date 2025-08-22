Gymkoordinator på deltid till Fitness24Seven
Adecco Sweden AB / Receptionistjobb / Helsingborg Visa alla receptionistjobb i Helsingborg
2025-08-22
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Som Gymkoordinator på Fitness24Seven i Helsingborg kommer du att arbeta i en dynamisk och hälsoinriktad miljö där ditt huvudansvar är att säkerställa att gymmet är i toppskick och att våra medlemmar får den bästa möjliga upplevelsen. Du kommer att vara en del av ett engagerat team som värdesätter hälsa och service.
Tjänsten är en deltidstjänst på 75% med arbetstiderna 08.00-17.00. Önskad start är i september.
I din roll som Gymkoordinator kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Ansvara för att gymmet är rent, snyggt och välfungerande genom att följa en underhållningslista.
• Hantera serviceärenden och enklare reparationer av gymutrustning.
• Felanmälning av större reparationer.
• Genomföra medlemsrundor, vilket inkluderar att ställa tillbaka vikter, fylla på material och säkerställa att gymmet är i toppskick.
• Bidra till en positiv kundupplevelse genom att ge utmärkt service och bygga relationer med medlemmar.
• Inventera förbrukningsvaror och lägga beställningar vid behov.
Om dig
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieexamen och är händig, med ett intresse för maskiner och utrustning. Du har ett starkt intresse för service och trivs i en roll där du får ta egna initiativ. Som person är du organiserad och engagerad, med en förmåga att anpassa dig efter olika situationer.
Vidare ser vi att du är relationsbyggande och tycker om att arbeta med människor. Du har ett genuint intresse för träning och hälsa, och ser en långsiktighet i ditt arbete på Fitness24Seven.
Viktigt för tjänsten är:
• Avslutad gymnasieexamen.
• Trivs att arbeta utefter rutiner och processer
• Intresse för service och att arbeta med människor
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Tidigare erfarenhet från serviceinriktade jobb är meriterande men inget krav. Vi ser också att du behärskar svenska flytande i tal och skrift samt har en god förståelse för engelska. Eftersom rollen innefattar ensamarbete och hantering av betalningsmedel krävs det att du är minst 18 år.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Fitness24Seven
Fitness24Seven är en av världens snabbast växande gymkedjor och riktar sig till den vanliga motionären som tycker att kvalitativ träning inte skall kosta en förmögenhet. På 20 år har de gått från att ha ett enda gym i Malmö till att ha över 250 anläggningar i 5 länder på 3 olika kontinenter. Som medlem på Fitness24Seven har du tillgång till alla anläggningar, i alla länder, dygnet runt. Dessutom ingår gruppträning och det finns även separat avdelning för tjejer. Fitness24Seven har ett stort fokus kring CSR och arbetar bland annat mot organisationer som SOS-barnbyar. Värderingarna som genomsyrar företaget är long-term thinking, on the customers' terms, learning organisation, cooperation makes the team and social responsibility.
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar Fitness24Seven med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Sofia Fahlén via sofia.fahlen@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Sofia Fahlén Jobbnummer
9472109