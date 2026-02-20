Gym-kunnig vikarie: rehabinriktad assistans
Vill Du arbeta i företaget med det stora hjärtat? Sätter Du människan och kvaliteten i centrum? Då är Du välkommen till oss på SAAND Assistans!
SAAND är verksamma inom hemtjänst, personlig assistans, ledsagning samt hushållsnära tjänster. Vi har idag kontor i Botkyrka, Eskilstuna, Södertälje, Västervik, Värmdö och Örebro med huvudkontoret i Linköping.
Om jobbet: Du möter en 31-årig tjej som rehabiliterar efter en stroke. Om du är nyfiken, spana gärna in @jaconellivictoria på Instagram!
Vi söker dig som vill bli vikarie i vårt team och jobba med oss mot uppsatta mål. På dagtid utförs
ofta rehabiliteringen i gymmiljö och nu söker vi specifikt dig som har lämplig erfarenhet och intresse. För dig som vill ha ett aktivt och meningsfullt extrajobb kommer jobbet vara givande och kul!
Du delar synen om att varje moment under vardagen är ett träningstillfälle och du vill vara en stöttande del i rehabiliteringen. Du förstår att det behövs upprepad och långsiktigt träning för en framgångsrik rehabilitering. Du förstår även vikten av att du som assistent är tålmodig, positiv och i god form.
Innan du påbörjar tjänsten kommer du att få en grundlig introduktion där du lär dig allt du behöver kunna.
Tjänsten innefattar dag 07:30- 17:00 vid behov.
Lite info:
* Vi söker dig som är ca 25 - 45 år.
* Du behöver ha körkort och tillgång till bil då jag bor ca 20 minuters bilfärd utanför Trosa.
* Vi tillämpar individuell lönesättning + OB-tillägg enligt kollektivavtal.
* Det är bra om du tycker om hundar då vi har fyrbenta vänner i familjen.
• Du behöver vara skadefri och i fysiskt god form.
OBS!! Din ansökan blir ogiltig om det ej finns ett personligt brev bifogat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Saand Assistans AB (org.nr 556995-4877), https://www.saand.se
619 80 SÖDERTÄLJE
9755829