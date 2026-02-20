Gym-kunnig vikarie: rehabinriktad assistans
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nyköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nyköping
2026-02-20
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Vill Du arbeta i företaget med det stora hjärtat? Sätter Du människan och kvaliteten i centrum? Då är Du välkommen till oss på SAAND Service & Omsorg AB!
SAAND Service & Omsorg AB är verksamma inom hemtjänst, personlig assistans, ledsagning samt hushållsnära tjänster. Vi har idag kontor i Botkyrka, Eskilstuna, Södertälje, Västervik, Värmdö och Örebro med huvudkontoret i Linköping.
• ****************************************
Om jobbet: Du möter en 31-årig tjej som rehabiliterar efter en stroke. Om du är nyfiken, spana gärna in @jaconellivictoria på Instagram!
Vi söker dig som vill bli vikarie i vårt team och jobba med oss mot uppsatta mål. På dagtid utförs
ofta rehabiliteringen i gymmiljö och nu söker vi specifikt dig som har lämplig erfarenhet och intresse. För dig som vill ha ett aktivt och meningsfullt extrajobb kommer jobbet vara givande och kul!
Du delar synen om att varje moment under vardagen är ett träningstillfälle och du vill vara en stöttande del i rehabiliteringen. Du förstår att det behövs upprepad och långsiktigt träning för en framgångsrik rehabilitering. Du förstår även vikten av att du som assistent är tålmodig, positiv och i god form.
Innan du påbörjar tjänsten kommer du att få en grundlig introduktion där du lär dig allt du behöver kunna.
Tjänsten innefattar dag 07:30- 17:00 vid behov.
Lite info:
* Vi söker dig som är ca 25 - 45 år.
* Du behöver ha körkort och tillgång till bil då jag bor ca 20 minuters bilfärd utanför Trosa.
* Vi tillämpar individuell lönesättning + OB-tillägg enligt kollektivavtal.
* Det är bra om du tycker om hundar då vi har fyrbenta vänner i familjen.
• Du behöver vara skadefri och i fysiskt god form.
OBS!! Din ansökan blir ogiltig om det ej finns ett personligt brev bifogat.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
- (visa karta
)
611 83 NYKÖPING Jobbnummer
9755831