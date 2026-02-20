Gym-kunnig vikarie: rehabinriktad assistans
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gnesta Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gnesta
2026-02-20
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Gnesta
, Trosa
, Södertälje
, Nyköping
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Om jobbet: Du möter en 31-årig tjej som rehabiliterar efter en stroke. Om du är nyfiken, spana gärna in @jaconellivictoria på Instagram!
Vi söker dig som vill bli vikarie i vårt team och jobba med oss mot uppsatta mål. På dagtid utförs
ofta rehabiliteringen i gymmiljö och nu söker vi specifikt dig som har lämplig erfarenhet och intresse. För dig som vill ha ett aktivt och meningsfullt extrajobb kommer jobbet vara givande och kul!
Du delar synen om att varje moment under vardagen är ett träningstillfälle och du vill vara en stöttande del i rehabiliteringen. Du förstår att det behövs upprepad och långsiktigt träning för en framgångsrik rehabilitering. Du förstår även vikten av att du som assistent är tålmodig, positiv och i god form.
Innan du påbörjar tjänsten kommer du att få en grundlig introduktion där du lär dig allt du behöver kunna.
Tjänsten innefattar dag 07:30- 17:00 vid behov.
Lite info:
* Vi söker dig som är ca 25 - 45 år.
* Du behöver ha körkort och tillgång till bil då jag bor ca 20 minuters bilfärd utanför Trosa.
* Vi tillämpar individuell lönesättning + OB-tillägg enligt kollektivavtal.
* Det är bra om du tycker om hundar då vi har fyrbenta vänner i familjen.
• Du behöver vara skadefri och i fysiskt god form.
OBS!! Din ansökan blir ogiltig om det ej finns ett personligt brev bifogat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877), https://wwww.saand.se
- (visa karta
)
611 83 GNESTA Jobbnummer
9755830