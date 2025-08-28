Gustav söker en assistent på ett föräldraledighets vikariat på 75 % under 1
2025-08-28
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stolta medarbetarna i branschen. Visionen för Assistansexperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav.
Vår ambition är inte att bli störst, utan att bli bäst. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna.
Just nu växer vi och vi söker därmed de bästa experterna inom personlig assistans.
Att arbeta som personlig assistent är viktigt och givande på massor av olika sätt, men det kan också vara svårt och krävande. Det kan finnas flera olika utmaningar och annorlunda förutsättningar att ta hänsyn till samtidigt. Det är viktigt att du som assistent är trygg i din yrkesroll och din introduktionsutbildning följs av täta personalmöten och löpande handledning.
Hej
Jag är en busig och pigg 7 årig kille med trakealkanyl som söker en assistenter till mig när en av mina assistenter går hem på föräldraledighet under 1 år.
Jag behöver ha din hjälp där min funktionsnedsättning sätter gränser vilket till exempel innebär kommunikation, personlig hygien och att följa med mig på olika aktiviteter. Jag bor med min mamma och pappa och vår katt i en villa i Katrineholm. Schemat är både på dag, kväll & natt. Med tjänstgöring varannan helg. Jag har aktiv assistans på natten, vilket betyder att du behöver vara vaken och ha ständigt tillsyn av mig.
Om du är rätt person för mig så kommer du att få utbildning av trakealkanylen av mina föräldrar. Där får du lära dig hur man övervakar den och sköter den.
Vem söker jag?
• Du är rökfri, du får snusa om du vill
• Tycker om lek & bus
• Du har någon form av erfarenhet av vård & omsorg eller personlig assistans och gärna erfarenhet med barn
• Du kan uppvisa ett godkänt utdrag från belastningsregistret
• För att trivas hemma hos mig vore det bra om du är lyhörd, engagerad, mogen, tålmodig, lekfull och initiativrik.
• Du ska vara flexibel, viktigt att man kan hjälpas åt i ett team och rycka in med kort varsel
• Bra om du har körkort, men det är inget krav.
Arbetstid / Varaktighet: Varierande arbetstid som är förlagt Dag, kväll & natt och helger på rullande schema.
Tjänsten är ett vikariat under perioden 1/10-2025 till 30/9 2026 på 75 %
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående för introduktion, vikariatet startar 1/10-2025
Krav: Du behöver ha ett giltigt polisregisterutdrag. Rekommendationen är att du beställa polisregisterutdrag i samband med att du söker tjänsten.
Hoppas att du tycker att det låter kul och spännande och vill bli min personliga assistent
Hälsningar en busig 7 åring :) Ersättning
